Belen single, sfratto Russo, guai per D’Alessio: le 10 news della settimana

Ci risiamo: pare che la love story tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sia giunta al capolinea. Si mormora che lui già si sia trasferito in un’altra casa. A nulla sarebbe valso il weekend romantico ‘riparatore’ che i due hanno trascorso a Parigi sette giorni fa.

Caos al Grande Fratello Vip: tensione alle stelle tra Alex Belli e Aldo Montano che sono arrivati quasi alle mani. L’attore è in confusione, il campione olimpico invece ha le idee chiarissime: “Stammi lontano, punto!”.

Doccia gelata per Amadeus: pare che Fiorello abbia deciso di non essere tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2022. “Senza Fiorello, per me, non c’è Sanremo”, aveva detto il conduttore nei mesi scorsi. E adesso? Che si fa?

La soap opera Mauro Icardi e Wanda Nara è giunta al capolinea, stavolta in maniera definitiva. La focosa argentina ha salutato ‘Maurito’ dopo aver scoperto altre mosse extra matrimoniali tutt’altro che innocenti. Bye bye!

Si mormora che Mediaset sta pensando di non rinnovare il contratto a Barbara d’Urso che, dopo aver assistito al taglio netto di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, sta arrancando con gli ascolti di Pomeriggio Cinque, puntualmente e quotidianamente battuto da La vita in diretta di Alberto Matano. Tempi duri per ‘Lady Cologno’.

Gigi D’Alessio nella morsa del fisco. I pm di Roma hanno formulato una richiesta di condanna pari a quattro anni di carcere per il cantante napoletano. La sentenza è attesa per il prossimo 9 novembre. L’ex di Anna Tatangelo, mesi fa, ha detto di essere estraneo ai fatti contestati.

Stefano Oradei, dopo la fine della storia con la collega Veera Kinnunen, ha ritrovato l’amore. Oggi è felice al fianco di Greta Luna Saccone, anche lei danzatrice. La coppia già convive e sprizza amore da tutti i pori.

Martina Stella è diventata mamma per la seconda volta, accogliendo Leonardo. Il piccino è venuto alla luce lo scorso 5 novembre.

Monica Bellucci, a distanza di mesi, risponde alle dichiarazioni di Eros Ramazzotti che aveva lasciato intendere che avrebbe potuto esserci del tenero con la top model. “Ma se ero incinta”, ha detto Monica, visibilmente sorpresa, riferendosi al periodo del presunto corteggiamento citato dal cantante.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sfrattati dall’accademia di Danza Classica e Moderna Energy Dance. La sezione civile del tribunale monocratico di Palermo ha pronunciato sentenza di sfratto, condannando la coppia a lasciare immediatamente gli immobili della scuola sita in Via Resuttana. In più la Russo e Turchi dovranno pagare 4.160,50 euro in favore dell’Immobil Sud Resuttana srl, proprietaria dell’immobile che ospita la scuola di danza.