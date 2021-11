Sanremo, colpo di scena: “Fiorello non ci sarà”, doccia gelata per Amadeus

Tegola per Amadeus: l’amico e sodale Fiorello non gli farà da spalla al Festival di Sanremo 2022. Ad assicurarlo è la testata giornalistica TPI, che ha spiegato di aver raccolto indiscrezioni molto qualificate che hanno riferito che lo showman siciliano avrebbe declinato l’invito a calcare l’Ariston per la terza volta consecutiva. “Tutti danno la sua presenza come sicura: ma non è così, niente è ancora certo”, ha dichiarato una fonte sicura a TPI. Resterebbe invece in piedi l’ipotesi di una sua presenza lungo una delle cinque serate previste dalla kermesse, che si svolgerà dall’1 al 5 febbraio 2022. Insomma, ‘Fiore’ dovrebbe intervenire in qualità di ospite ma non di co-conduttore.

Fiorello avrebbe detto di no al Sanremo-ter: Amadeus navigherà in solitaria, senza l’amico e sodale

“Voci molto attendibili da noi raccolte smontano l’ipotesi di una presenza fissa dello showman”, ribadisce TPI che dà ormai per scontato il fatto che Fiorello non sarà uno dei protagonisti del Festival 2022. Se confermato tale scenario, Amadeus avrebbe ricevuto una doccia gelatissima. Il conduttore, nei mesi scorsi, ancor prima di accettare di guidare il concorso musicale per la terza volta consecutiva, era stato perentorio nell’affermare che non avrebbe preso il timone della kermesse laddove non sarebbe stato nuovamente affiancato dall’amico. A quanto pare, però, la vicenda si è sviluppata in un altro modo. Amadeus ci sarà, Fiorello no, eccezion fatta, forse, per una ospitata.

Altra questione da sottolineare è che ‘Fiore’, da quando Amadeus ha annunciato di aver trovato l’accordo con la Rai per condurre il Sanremo-ter, non ha proferito alcuna parola sul tema. Zero interviste, zero dichiarazioni social, zero battute, niente di niente. Insomma, nessuna apertura: probabilmente lo showman ha riflettuto a lungo su che scelta fare, decidendo alla fine di dire ‘No grazie’, a patto che l’esclusiva di TPI trovi conferma.

Ammesso e non ancora concesso che Fiorello non sarà della partita, ora si apre un nuovo capitolo in merito alla prossima kermesse sanremese: da chi sarà affiancato Amadeus? Una donna? Due? Da un altro comico? Il tempo per trovare una quadra non manca, anche se febbraio 2022 non è poi così lontano. Nel frattempo aumenta anche la curiosità: come se la caverà ‘Ama’ senza il suo ‘Ciurì’?