Monica Bellucci replica ad Eros Ramazzotti a distanza di 5 mesi. Era infatti metà luglio quando il cantante romano, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, lasciò intendere che, in un particolare periodo del passato, aveva avuto l’opportunità di corteggiare la modella, ma che allora si lasciò sfuggire l’occasione. Nella fattispecie l’artista si riferì all’incontro che ebbe con Monica nel 2014, nel corso del programma condotto da Fiorello ‘Stasera pago io Revolution’.

“Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la più bella donna del mondo”, dichiarò al Corsera per poi fare un mezzo passo indietro. Sui suoi profili social, a stretto giro dall’uscita dell’esternazione sul quotidiano di via Solferino, scrisse che la “verità sta sempre in mezzo. Tutto quello che leggete son cag..te”. Non solo: il cantante disse pure che in quel momento sia lui sia Monica avevano il cuore libero. Nelle scorse ore, la Bellucci, raggiunta dal magazine ‘F’, ha commentato quanto detto dall’artista a luglio.

Innanzitutto la top model ha spiegato che le dichiarazioni di Eros non le ha lette. Quando la giornalista gliele ha riportate la Bellucci ha detto: “Mah… Ci dobbiamo sentire al telefono allora. Ma quando?”. L’intervistatrice le ha così riferito i dettagli relativi alle dichiarazioni di Ramazzotti. La Bellucci ha dunque ricordato che sarebbe stato impossibile, perché lei all’epoca dell’incontro con l’artista aspettava la figlia: “Ma ero incinta di cinque mesi! Aspettavo Deva!. Giuro che lo chiamo. Eros è un amore, ho rispetto totale di lui”.

Chiuso il capitolo Ramazzotti, la modella ha discusso del tema bellezza. Per molto tempo, e per alcuni ancora oggi, lei incarna il prototipo della donna più bella d’Italia nonché una delle più affascinanti del mondo. Un’etichetta che non le va giù. E infatti, nel commentare la questione, ha sottolineato quanto segue: “Ma quando dice questa cosa, si rende conto che è assurda? Cioè, ragazzi… Se lei ci crede, e se io ci credo, è gravissimo. Ma chi la vuole questa cosa? Nessuno la vuole”.

“Io ho due figlie – ha aggiunto – e, quando torno a casa la sera coi tacchi, mi dicono: senti, mamma, metti la vestaglina. La Tour Eiffel in casa non la vuole nessuno”.

E oggi? La Bellucci in quale situazione sentimentale si trova? “Il bello di avere la mia età è che posso permettermi di non dirlo”, ha chiosato la top model.

Eros Ramazzotti e l’amicizia con Wanda Nara

Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, il cantante si è visto affibbiare dal gossip diversi flirt e frequentazioni sentimentali. Ogni volta, le ha smentite. L’ultimo frangente in cui è finito al centro della cronaca rosa nostrana è stato pochi giorni fa. Dall’Argentina hanno sussurrato che il cantante, nel corso della burrasca d’amore tra Wanda Nara e Icardi, ci avrebbe provato con la sudamericana. Nulla di tutto questo: Eros ha puntualizzato che Wanda è una sua amica e non ha fatto altro che farle sentire la propria vicinanza in un momento per lei difficile. Nessuna malizia, nessuna love story all’orizzonte.