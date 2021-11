GF Vip, Montano e Belli: cosa Alex non capisce o finge di non capire

Alex Belli non capisce oppure fa finta di non capire: sia nel primo caso, sia nel secondo, la sostanza non cambia. Al GF Vip con Aldo Montano è calato il gelo, dopo che l’attore, in un confessionale, lo ha attaccato sostenendo che non si esponga. “Ho detto la verità ed è uscito il vero Aldo”, continua a ripetere Alex, cercando di convincere più se stesso che gli altri. In realtà le cose non stanno come le vuol far passare Belli: Montano non se l’è presa per ciò che è stato detto, ma per come è stato detto. Nel confessionale, si è visto un Alex con una punta di rabbia e il messaggio che è passato (e quello era, nessun travisamento) è stato il seguente: Aldo non è né carne né pesce, insomma, una persona con poco piglio. Sarebbe stato ben diverso se in un confronto disteso avesse detto allo schermitore: “Credo che tu ti debba esporre un poco di più, ma ognuno è fatto a proprio modo”. Sicuramente Montano sarebbe rimasto sulle sue ma di certo non si sarebbe scatenato il finimondo.

Insomma, Montano si è sentito ferito perché ha compreso in fretta che Alex ha voluto provocarlo in modo diretto e personale. Forse Belli non aveva messo in conto che il campione olimpico se ne sta sulle sue ma se lo si pungola ruggisce (non è Gianmaria che prende ‘schiaffi’ a destra e a sinistra senza batter ciglio). E infatti è quello che è successo. Aldo con un paio di battute ha smontato l’attore: “Mettiti a sedere, non funziona con me”, ha detto in modo secco durante la diretta in prime time di venerdì quando Belli ha provato a rubare la scena. “Non mi toccare”, ha ringhiato la mattina successiva quando è iniziata l’operazione ricucitura di Alex, che ha tentato con i suoi modi affabili di smorzare il tutto. Altrimenti detto, ha provato a farla finire a tarallucci e vino. Una tattica che avrebbe funzionato con molti e che Alex mette spesso in atto. Ma non con Aldo che non è tipo da farsi convincere con due paroline e una carezza.

C’è poi da sottolineare che Montano, piaccia o meno, è granitico e trasparentissimo: non piace a tutti, ovviamente, ma bisogna riconoscergli che ha una coerenza ferrea. Tutto il contrario di Belli che lancia frecciate, attacchi e stilettate salvo poi fare marcia indietro costantemente. “Ho detto ciò che pensavo”, ripete come un mantra. Ok, ma c’è modo e modo di dire ciò che si pensa. La forma è importante quanto il contenuto. Mica è roba da poco.

Il fatto è che Belli non sta seminando bene ed infatti il raccolto è magro. Nella Casa del Grande Fratello Vip, continua ad essere spalleggiato dall’inseparabile amica Soleil e da Davide, seppur quest’ultimo è uomo schietto che, se ha qualcosa da rimproverargli, lo fa. Quasi tutti gli altri si sono schierati più o meno candidamente con Montano. Persino Giucas Casella e Katia Ricciarelli, in una chiacchierata mattutina, hanno concordato che Alex vuol sempre “fare la prima donna” ed emergere. Il che alla lunga stanca. “Troppo, questa cosa gliela devo dire”, ha chiosato Casella.

GF Vip, Alex Belli disorientato

Alla luce di ciò, emerge un Alex disorientato, seppur lui continua a professarsi un uomo tutto d’un pezzo con le idee chiarissime. Peccato che a volte sia stato sbugiardato dai fatti. Si pensi a quando venerdì ha detto di non avere dubbi che Delia Duran avrebbe capito il suo legame con Soleil. Poco dopo gli hanno mostrato il post con la quale sua moglie lo ha infilzato. Ops! Oppure si pensi a quando, sempre in quella puntata, ha detto che con Sorge c’è intesa mentale e un’amicizia, salvo poi dire che se fosse single una storia ci sarebbe probabilmente scappata. Tutte situazioni ambigue, in cui l’attore cerca di uscirne con una sicurezza che pare però non esserci, in fondo in fondo.

Infine il paradosso: “Adesso Aldo è uscito”, continua a dire senza sosta da quando è scoppiato il caos. In realtà Montano quello è, quello rimane e quello è sempre stato. Soltanto ha alzato un poco la voce nel momento che è stato attaccato. Sarebbe più corretto dire che Belli sta uscendo. E a quanto pare non benissimo.