GF Vip, tutti con Montano: chi si è schierato, urla anche fuori dalla Casa

Tutti con Aldo Montano al Grande Fratello Vip 6. Ieri sera il campione si è dovuto esporre dopo un attacco di Alex Belli, che non si aspettava visto che si erano anche chiariti ieri mattina. In effetti l’attore si è sfogato in modo molto pesante la notte di Halloween in confessionale contro Montano, così lui non è riuscito a passarci sopra. Ma soprattutto gli è tornato tutto in mente nella notte, visto che stamattina Aldo ha deciso di affrontare nuovamente Belli, arrivando quasi allo scontro fisico.

Aldo ha ceduto alle provocazioni di Alex alla fine, ma questo pare non abbia smosso più di tanto l’opinione pubblica. Montano può contare su stima, affetto e supporto non solo del pubblico e delle persone a lui vicine, ma anche di tanti personaggi dello spettacolo che si sono esposti per lui. 361magazine ha raggiunto anche Cristina Lodi, socia manager e amica storica di Aldo Montano. La donna ha scelto di parlare non come manager, ma come amica del campione. Lei è del parere che Aldo abbia risposto in modo chiaro ad Alex ieri sera in puntata, dimostrando di non essere una persona che ha bisogno di fare teatrini per emergere “ma che con mezza stoccata sa rimettere le persone al proprio posto con eleganza ed educazione”.

Parlare di stoccata è quanto mai giusto in questo caso, visto che Aldo Montano ha portato in alto il nome dell’Italia nella scherma a suon di stoccate in pedana. Adesso ha iniziato a tirarne alcune anche nella Casa e la sua amica crede che se Alex continuerà a provocarlo Aldo non mancherà di rispondere a tono. Cristina non ha risparmiato Soleil Sorge, che reputa una ragazza con sì un’ottima dialettica ma anche una provocatrice, oltre che una persona opposta a Montano:

“Soleil crea sicuramente dinamiche all’interno del gioco ma rappresenta il contrario di quelli che sono i valori dello sport con i quali è cresciuto Aldo. Spero che Aldo non cada nelle provocazioni di Soleil e di Alex che non vedono l’ora di fargli avere una reazione sbagliata. Il comportamento Soleil rappresenta tutto ciò che non è Aldo e, a mio parere arroganza, è solo esempio di cattiveria e saccenza”

Nel frattempo nelle scorse ore sono arrivati i messaggi di tante persone che si sono schierate dalla parte di Aldo Montano al GF Vip 6. Il campione ha ricevuto anche il sostegno dei fan, che sono andati a urlare per lui fuori dalla Casa: “Aldo sei grande, siamo tutti con te”, gli hanno urlato. E di sicuro gli ha fatto molto molto piacere. Tanti nomi dello spettacolo hanno sostenuto Montano. La prima è stata Elettra Lamborghini su Twitter:

“Un altro shhh e spacco il telefono… vogliono fare fuori Aldo perché é il più forte…non capisco questa cosa che l essere gentile e composto sia considerato da persona senza palle… ma fatemi il piacere”

C’è stato anche il messaggio di Samy Youssef. Ma sono intervenuti anche altri ex gieffini delle edizioni Vip. Per esempio Veronica Angeloni ha scritto: “Un leone non si preoccupa del parere delle pecore”. Fabio Basile anche ha supportato Montano: “Rispetto per il campione olimpico grazie”. Questo il messaggio di Ignazio Moser:

“Orgoglioso di essere tuo amico, tutto quello che hai dimostrato nella tua carriera sportiva lo hai confermato nella tua vita privata e lavorativa! Bravo Aldo, campione di vita”

Anche il figlio di Paolo Bonolis si è schierato. Davide Bonolis ha condiviso un post di Aldo Montano in cui c’è una foto alle Olimpiadi di Tokyo e ha aggiunto due emoji: un braccio che indica “forza” e un cuore rosso. Insomma, anche il figlio di Sonia Bruganelli si è schierato contro Alex Belli.

Infine Tommaso Zorzi è intervenuto nella vicenda come sempre a modo suo. Non ha postato un messaggio a favore di Aldo Montano, ma ha pubblicato un video già virale. Nella parodia di Alex Belli Zorzi lo imita con enorme sarcasmo riprendendo alcune sue espressioni più usate – per esempio il “man” – e risponde al fattorino delle pizze come se fosse un Kolossal del cinema. Insomma, Tommaso Zorzi ci ha messo parecchia enfasi rispondendo a un semplice citofono, proprio come fa spesso Alex nei suoi discorsi. Un modo per far capire che recita, pensiero molto diffuso nel pubblico.