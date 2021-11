GF Vip Montano e Belli, rissa sfiorata: mattinata ad alta tensione, è guerra

Alex Belli ha rimuginato non poco nella notte: la puntata del GF Vip in onda lunedì 1 novembre se la ricorderà per molto tempo, in quanto è stato messo alle strette ed è finito per scontrarsi con Aldo Montano. La querelle ha avuto inizio quando allo sportivo è stato mostrato un confessionale tagliente dell’attore che lo ha accusato di non esporsi mai. Il campione olimpico non si è scomposto troppo, ma ha comunque fatto trapelare tutto il suo dissenso spiegando che avrebbe preferito che determinate cose gli fossero dette vis a vis. A un certo punto della discussione Belli si è alzato dal divano, venendo stroncato sul nascere da Aldo: “Mettiti a sedere! Giravi un po’ largo stamattina, con la coda tra le gambe…”. “Non dirmi di sedermi”, la replica di Alex, che ha accusato il colpo. Gli applausi scroscianti in studio sono però stati tutti per Montano.

Naturalmente la vicenda ha avuto strascichi che si sono palesati nella notte e nella mattinata odierna. Ad intervenire dall’esterno, tramite social, anche la moglie dello schermitore. Non solo: a mettere in guardia Belli, a sorpresa e sempre sui social, anche il suo amico Mirko Gancitano, futuro sposo di Guenda Goria.

Belli, che è stato raggiunto da una raffica di critiche sui social, non ha fatto alcun passo indietro nei confronti di Montano e anzi ha rilanciato, confidandosi con Davide Silvestri e Soleil a tarda ora: “Non ti ho detto niente di male (riferendosi ad Aldo, ndr), penso quello che ho detto. Ero lucido, ok, senza freni ma lucido (parlando della notte in cui ha attaccato lo sportivo in confessionale dopo aver bevuto diversi bicchieri di vino). Inutile che vieni a dirmi che te lo dovevo dire in faccia. Mi hanno chiamato nella notte in confessionale e ho risposto alle domande. Non è che vengo a svegliarti alle 5 del mattino. Chiariamo le regole del gioco. E no ciccio, non funziona così”.

Spazio poi anche al rapporto con Soleil, legame che sta ferendo Delia Duran (la moglie di Belli). “Nella prima parte del messaggio mandatomi da Delia l’ho riconosciuta”, ha sottolineato l’attore che poi, però, è tornato a ribadire che con la Sorge c’è una grande amicizia e che per lui un tale legame va vissuto appieno. Quindi con gesti quali abbracci e contatti fisici.

Aldo Montano, risveglio amaro e scontro duro con Alex Belli: si arriva quasi alle mani

La notte ha portato consigli e calma? Manco per idea. Aldo, martedì mattina, si è svegliato con il dente avvelenato. Non appena ha incontrato Alex in giardino gli ha ribadito che non gli è per nulla piaciuto ciò che è accaduto in puntata.

“Mi dispiace, però non puoi prendertela così. Se te la prendi così, vuol dire che hai la coda di paglia”, ha incalzato l’attore. “Non faccio recite. Dai vieni, fammi vedere. Fai la guerra, bravo. Su vieni, fammi vedere, a te piace la lingua”, la secca replica di Montano che ha inoltre detto a muso duro a Belli che è un doppiogiochista e che non ama affatto il suo modo di comportarsi dandogli persino pacche sulle spalle veementi con sarcasmo. Il clima si è fatto tesissimo, tanto che gli altri inquilini presenti hanno invitato lo sportivo a calmarsi, timorosi che la situazione potesse degenerare in una rissa.

“A me non sta bene, ma l’hai provocato te”, ha poi affermato lo schermitore. Belli ha provato a salvarsi in corner dicendo che tutto il qui pro quo è nato a causa di Gianmaria. Non la pensa così Aldo che ha ruggito con tono poderoso: “Sei tu che mi hai attaccato. Non accetto attacchi così”. Il rapporto è oltre una semplice incrinatura, Montano è totalmente fuori dalla grazie.

In tutto questo calderone da segnalare alcuni importanti interventi ‘esterni’. La moglie di Montano, Olga, sempre riservata e non in cerca di scoop, stavolta ha fatto sentire la sua voce con un post Instagram:

Gancitano, amico fraterno di Belli, ha invece espresso vicinanza a Delia Duran dicendo che si è sottratta con eleganza al caos scatenatosi attorno a Soleil e Alex. “Ora facciamo rinsavire il Belli”, ha chiosato il compagno di Guenda Goria.