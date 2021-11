GF Vip, Alex Belli sgonfiato in diretta: Volpe lo affossa e Montano conquista

Non è una serata facile per Alex Belli al Grande Fratello Vip 6. Nel corso della quindicesima puntata, l’attore ha dovuto affrontare l’ira di Adriana Volpe, che non gliele ha di certo mandate a dire, anzi! Non solo, la compostezza di Aldo Montano ha lasciato un bel segno. Gli scontri hanno preso inizio dal momento in cui Alfonso Signorini ha mandato in onda la clip che vedeva l’attore, durante la serata di Halloween, decisamente in tilt. Inizialmente ha avuto un confronto abbastanza acceso con Gianmaria Antinolfi.

Subito dopo, in confessionale, ha dato vita a una vera e propria sceneggiata, durante la quale ha colpito duramente Aldo Montano. Con quest’ultimo ha sempre avuto un bel rapporto nella Casa più spiata d’Italia. Da stasera il rapporto sarà sicuramente diverso! In confessionale Alex ha ammesso di vedere il suo compagno d’avventura nascondersi. Il problema, secondo l’attore, è che Aldo non si espone mai più di tanto e della stessa opinione è Soleil Sorgé.

Il campione di scherma non si è, fortunatamente, lasciato andare ad alcuna reazione trash, come si poteva già immaginare. Il gieffino ha risposto in modo composto ed è apparso abbastanza deluso dalla sceneggiata mandata avanti da Alex contro di lui. “Avete fatto entrare troppo vino mi sa”, ha così ironizzato Montano inizialmente. Dopo di che, ha fatto notare che stamattina Belli non gli aveva rivelato il suo pensiero negativo, facendo finta di niente.

“L’ha fatta un po’ recitata”, ha poi continuato Aldo, facendo notare l’atteggiamento troppo ‘da recita’ di Belli in confessionale. “Io non ho voglia di montare cose”, ha risposto così a chi l’ha accusato di nascondersi. Dopo di che, ha fatto presente un fattore importante, confermato da Manuel Bortuzzo: in quanto atleta, negli anni, ha imparato a essere una persona disposta sempre a tenere unite le squadre e a evitare di fare litigi inutili.

A un certo punto, Belli si è alzato in piedi per rispondere e Montano l’ha immediatamente invitato a tornare a sedersi, probabilmente vedendo il tutto come una sfida. Sicuramente, Aldo stasera al GF Vip 6 ha avuto modo di capire cosa pensa davvero Alex, restando davvero deluso. L’attore non è riuscito comunque a risponde efficacemente, soprattutto con Adriana Volpe!

“Alex ha la cresta molto alta, è molto galletto, critica tanto. Mi sembra che lì dentro sia lui ad avere una critica per tuti. Quante volte ho sentito dire proprio da te ‘falso e ipocritica’ indirizzato a qualcuno? E te ne dico un’altra, anche prima con Gianmaria, sei stato molto incoerente. Tu dici ‘devi fare un percorso da solo’ e poi sei il primo che bacia sia Soleil che Sophie”

La Volpe è stata abbastanza chiara e sono tantissimi i telespettatori a casa che sui social le fanno il loro applauso. Il suo discorso è stato apprezzato da moltissime persone. A detta dell’opinionista, Belli starebbe cercando di fare andare “sotto” Aldo e di “abbassare” Gianmaria, segnando il territorio. “Predichi bene e razzoli male”, ha poi continuato Adriana.

Belli ha spiegato che i baci a Soleil e Sophie li ha dati per mettere in scena dei ‘baci cinematografici’. E ancora, senza peli sulla lingua, la Volpe ha conquistato tutti: “Un bacio cinematografico che non ti ha chiesto nessuno”. Anche Sonia Bruganelli non è riuscita a trovare un qualcosa di positivo in tutto questo.

La moglie di Paolo Bonolis ha consigliato a Belli di dire ciò che pensa su Aldo “da lucido”: “Se sei uomo alfa dimostralo”. Il pubblico presente in studio si è lasciato andare a un grandissimo applauso, in particolare durante le stoccate della Volpe! Alex, che inizialmente è apparso convinto della sua posizione, ha dimostrato di aver accusato un bel duro colpo stasera!