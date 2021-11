Brutte notizie per Gigi D’Alessio: è stata chiesta una condanna a 4 anni. Il cantante è finito in tribunale con l’accusa di evasione fiscale per una cifra non indifferente, ben 1,7 milioni di euro. Oggi c’è stata la prima tappa del processo e la procura di Roma ha chiesto una condanna a 4 anni di carcere per Gigi D’Alessio. Sotto giudizio insieme a lui anche altre persone, un socio e tre rappresentanti legali, per i quali sono stati chiesti due anni di reclusione. Come scritto su La Repubblica, le pene sembrano essere piuttosto severe soprattutto considerando che il pm ha chiesto di non procedere per due dei quattro capi di imputazioni, perché caduti in prescrizione.

Gigi e gli altri quattro collaboratori sono finiti a giudizio con l’accusa di una presunta maxi evasione fiscale. Le indagini degli inquirenti hanno portato alla luce le azioni di una società, la Ggd Productions srl, che sarebbe riconducibile al cantante. La vicenda risale al 2010, ma pare non sia facile ricostruire la storia perché si parla anche di occultamento delle scritture contabili. I legali si sono battuti contro le richieste delle pene a 4 e 2 anni di reclusione. La sentenza arriverà il prossimo 9 novembre, quindi tra qualche giorno. La cifra, enorme, che sarebbe stata evasa corrisponde a Ires e Iva non versata.

Gigi D’Alessio rischia una condanna a 4 anni mentre suo figlio LDA è ad Amici

Le notizie di oggi probabilmente hanno portato un po’ di pensieri anche a LDA di Amici 21, che è il terzo figlio di Gigi. Luca è nato dal matrimonio con Carmela, dopo Claudio e Ilaria, e la sua presenza nella scuola, vuoi o non vuoi, ha puntato i riflettori anche su D’Alessio senior. Il giovane allievo non ne parla mai spontaneamente e per un motivo ben preciso: vuole percorrere la sua strada provando a staccarsi dal nome del padre. Una scelta comprensibile, dimostra la sua voglia di farcela da solo. Ma soprattutto deve dimostrare di non essere solo “il figlio di” ed evitare paragoni, cosa che invece nella scuola accade spesso.

Ciò che sperano al momento i fan di LDA è che non arrivi durante il suo percorso una batosta come la condanna di Gigi D’Alessio a 4 anni per evasione. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, quando ci sarà una nuova udienza.