Amici 21, LDA crolla: “Distrutto”, ancora provocazioni della Pettinelli su Gigi

LDA in lacrime ad Amici 21 oggi. Le immagini risalgono a dopo la puntata di domenica, quindi è la reazione di Luca all’esibizione sulle note di L’amore che non c’è di Gigi D’Alessio. Rudy Zerbi si è complimentato con l’allievo, che è riuscito a portare a casa il compito nel modo giusto. Il giovane D’Alessio è riuscito a dimostrare di essere un artista diverso dal padre e che non ne ricalcherà le orme. Insomma, ha dimostrato di non essere un “Gigi D’Alessio 3.0”, come lo aveva definito Anna Pettinelli. Eppure in quei momenti al centro dello studio era così tanto emozionato da aver fatto qualche errore e ad ammetterlo è stato lui stesso.

“Che figura di m….a. Io potevo sbagliare tutto, ma non quella. E l’ho sbagliata”, ha detto tra sé e sé in lacrime in veranda. Dopo aver riflettuto da solo è tornato in casetta, dove gli altri hanno provato a capire cosa gli stesse succedendo. Quindi LDA di Amici 21 ha spiegato:

“Sono distrutto. Ho sbagliato il pezzo più importante, quello che non dovevo sbagliare. Quello di papà. Questa cosa mi distrugge, il pensiero che ho perso il fiato da una parte, non ho detto una parola. Avevo il cuore a diecimila. Questo peso qua… Non ce la faccio più. Diventa complicato. […] Speriamo di piacere a papà, a me interessa solo questo”

Alex, Albe, Nicol e anche Luigi gli hanno fatto capire che in realtà era una cosa normale essere così tanto emozionati. LDA ha dato un certo peso all’esibizione con la canzone di papà Gigi, per questo non era molto soddisfatto dopo gli errori. L’emozione è stata però molto forte, tant’è che Luigi e Nicol gli hanno detto che in realtà poteva permettersi di sbagliare solo su una canzone del padre, perché entrava in campo l’emozione. “Secondo me potevi permettertelo solo col pezzo di tuo padre invece”, ha detto Luigi. Nicole gli ha fatto eco: “Non è una cosa facile quella che hai fatto, hai avuto coraggio anche a vederla come una genialata”.

LDA ha raccontato il suo sconforto anche a Maria De Filippi, che si è collegata con la casetta. Anche la conduttrice gli ha risposto che in realtà era una cosa bella. Nel corso del daytime, però, è arrivata una busta rossa per lui: Anna Pettinelli ha messo in sfida LDA. Nella lettera però ci è andata pesante:

“Ho deciso di mettere in sfida chi ha dimostrato grandi limiti: LDA. Sempre impreciso, di maniera nell’impostazione, neomelodico con spruzzatine di moderno, banalotto nei testi e con scarsa personalità nel comporre e cantare”

LDA ha risposto così: “E che ci sto a fare qua?”. Poi ha visto il video dello sfidante Ema, che trova bravo e preciso, fin troppo preciso però per i suoi gusti. Luca non si rispecchia nella descrizione fatta dalla Pettinelli, inoltre pensa che se lei lo trova banale allora non ha letto bene i suoi testi. Tuttavia è convinto di non poter far cambiare idea all’insegnante:

“Tanto anche se io domani mi metto a scrivere We Are the World e gliela presento sarebbe sempre banalotta e neomelodica. Perché tanto questa è l’idea, per me sarà impossibile fargliela cambiare. La cosa che mi dà più fastidio non è il banalotto e queste cose, sono gusti e non si può piacere a tutti nella vita. Però queste frecciatina neomelodico se la poteva risparmiare. Per me già è complicata la situazione qua, per me non è facile. Se lei continua a… Punzecchiare sempre su quello dopo un po’ inizia a dare fastidio”

Quando Mattia ha detto che a lui piace il neomelodico, LDA ha parlato di frecciatina della Pettinelli a Gigi D’Alessio: “La questione è un’altra, è la frecciatina mandata a papà. Io voglio essere Luca. Voglio sentirmi nella mia vita Luca, basta”. I ragazzi sono riusciti a far sorridere LDA dopo la nuova provocazione di Anna Pettinelli, scherzando proprio su una definizione della prof. Albe è andato nelle camere a prendere un profumo e glielo ha spruzzato addosso, dicendo che stava mettendo una “spruzzatina di moderno” e poi anche un po’ di “neomelodico”.