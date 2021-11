Martina Stella ha partorito, nato il suo secondo figlio: il nome scelto

Martina Stella ha partorito il suo secondo figlio! L’attrice è diventata oggi di nuovo mamma e la sua gioia, già grandissima in dolce attesa, è esplosa tenendo in braccio il suo bimbo. E non può che essere felicissimo anche il papà del piccolo, ovvero il marito Andrea Manfredonia, a cui Martina è legata da qualche anno. Lei ha già una figlia, Ginevra, oggi ha 8 anni ed è frutto dell’amore con Gabriele Gregorini, suo ex compagno. Da quando al suo fianco c’è Andrea, però, nell’attrice ha fatto capolino la voglia di diventare di nuovo mamma. E il suo sogno si è avverato, anche se ha deciso di fare tutto con calma per assecondare i tempi e i bisogni di attenzione della primogenita.

Ad annunciare la nascita del secondo figlio di Martina Stella è stata l’attrice stessa, postando una foto con Andrea mentre stringe tra le braccia il figlioletto. Sotto la foto si legge l’annuncio: “Leonardo 5/11/2021 ore 9.18 – I nostri cuori sono pieni di gioia”. Il bimbo è nato da poche ore, quindi, e finalmente Martina Stella ha svelato il nome del secondo figlio. Si chiama Leonardo, a questo punto i più informati sono curiosi di sapere se il nome sia merito della sorellina Ginevra oppure no.

Nel corso di una intervista, nello scorso giugno, la Stella aveva svelato che era in attesa di un maschietto e che il nome lo avrebbe scelto la primogenita. Un modo per coinvolgerla in questo lieto evento, aveva spiegato. Tuttavia non avrebbe accettato dei nomi assurdi, per questo non è detto che alla fine mamma e papà abbiano accettato la proposta di Ginevra. Saranno giunti a un accordo? Chi può saperlo: magari sarà la neo mamma bis a spiegarlo nei prossimi giorni sui social.

Il secondo figlio di Martina Stella è stato a lungo atteso e desiderato in famiglia. L’attrice e il marito desideravano moltissimo avere un figlio e far crescere la famiglia, anche perché essendo molto innamorati era una conseguenza naturale del rapporto. Si sono sposati nel 2016 ma hanno preferito aspettare un po’ prima di avere un bimbo perché prima volevano stabilire il giusto equilibrio per la loro famiglia, e per Ginevra ovviamente.