Martina Stella svela sesso secondo figlio, ma non il nome: chi lo sceglierà

Martina Stella ha svelato il sesso del suo secondo figlio! Pochi giorni fa l’annuncio su Instagram della gravidanza in corso, oggi invece è arrivata una sua lunga intervista al settimanale Chi. Proprio sulle pagine della rivista l’attrice ha raccontato le emozioni di questo nuovo periodo di dolce attesa. Lei è già mamma di una bambina, Ginevra, nata da una precedente relazione. Ha spiegato che il secondo figlio con Andrea Manfredonia è stato desiderato, ma non programmato. Forse per questo quando hanno scoperto che c’era sono esplosi di gioia. Il marito di Martina Stella ha reagito non bene, di più: era molto felice, anche perché era nell’aria che prima o poi la loro famiglia sarebbe cresciuta.

Ma quindi il colore del fiocco del nascituro sarà azzurro o rosa? Ebbene, Martina Stella è incinta di un maschio! L’attrice ha definito l’arrivo del figlio come una conseguenza naturale del rapporto col marito: lo desideravano e sono molto innamorati. Hanno aspettato qualche anno dopo il matrimonio – sono sposati dal 2016 – perché volevano prima stabilire il giusto equilibrio per la loro famiglia e anche per Ginevra. Adesso quell’equilibrio c’è ed è il momento giusto per allargare la famiglia. Anche con l’ex compagno c’è serenità:

“Noi siamo riusciti ad avere un equilibrio perfetto, c’è un grande affetto con il papà di Ginevra, Gabriele. Andiamo veramente tutti d’accordo, lui è un ragazzo costruttivo e intelligente: capita che venga anche spesso a casa, fra noi c’è collaborazione, affetto, ci vogliamo bene, di base c’è l’amore, che cambia, ma rimane amore. […] Sono molto fiera di esserci riuscita”

La coppia non ha ancora scelto il nome del secondo figlio, ma in realtà sarà la sorella maggiore a farlo. Pare però che l’ultima parola spetterà comunque ai genitori: “Mi piacerebbe coinvolgerla… sempre che non ci spari dei nomi assurdi”. Come per tutti i bambini, l’arrivo di un fratellino è sempre un momento di grande cambiamento, come ha sottolineato la Stella. Tra l’altro lei è la figlia maggiore, quindi può ben capire le emozioni e le sensazioni della sua primogenita Ginevra. La bimba è molto euforica all’idea di avere un fratellino, anche se a volte emergono in lei delle paure.

Martina Stella e il marito Andrea Manfredonia stanno provando in tutti i modi ad assecondare Ginevra, anche quando mostra un po’ di gelosia verso il bimbo in arrivo. Lei è fiduciosa e soprattutto felice del fatto che sua figlia non sarà mai sola, con la nascita del fratello. Per esempio lei oggi ha un rapporto stupendo con sua sorella e sa di poter contare sempre su di lei. Insomma sogna per i suoi figli un rapporto simile, complice e di grande supporto.