Martina Stella incinta del secondo figlio: l’annuncio, chi è il futuro padre

L’attrice ha svelato a sorpresa di essere in dolce attesa, il post su Instagram col pancione: primo bebè col marito Andrea Manfredonia

Martina Stella è incinta del secondo figlio! A dare l’annuncio è stata l’attrice stessa sul suo profilo Instagram. Niente spifferi, niente rumors: è tutto già ufficiale. Insieme al messaggio con cui ha annunciato di essere in dolce attesa, Martina Stella ha pubblicato anche le prime foto col pancione. Negli scatti indossa un vestito arancione aderente, che evidenzia il pancione. Ha aspettato qualche mese prima di svelare di essere incinta del secondo figlio, perché a occhio e croce dovrebbe essere intorno al quinto mese. Lei non ha specificato a che punto della gravidanza è, ma di sicuro seguiranno aggiornamenti e curiosità nelle prossime settimane.

L’attrice ha già una figlia, si chiama Ginevra e oggi ha 8 anni. La primogenita è nata dalla relazione con Gabriele Gregorini, ma da tempo non vedeva l’ora di diventare mamma per la seconda volta. Il futuro padre del secondo figlio di Martina Stella è suo marito Andrea Manfredonia, che ha sposato cinque anni fa. Martina Stella è felicissima e lo è ancor di più perché finalmente ha potuto condividere questa notizia con chi la segue sempre con grande affetto. Ha definito la maternità il dono più speciale che potesse ricevere e riceverlo per la seconda volta la rende ancora più gioiosa e radiosa.

“La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!”, ha scritto ancora nel messaggio. Qualcuno aveva già intuito tutto, condividendo a quanto pare con lei i dubbi e i sospetti. L’attrice infatti ha scritto che tanti, i più attenti, si erano già accorti nei mesi scorsi che è in attesa del secondo figlio. Non è stato facile per lei mantenere il segreto, ma ora è pronta a condividere con i fan questo magico viaggio.

Chi è Andrea Manfredonia, marito di Martina Stella e futuro padre del suo secondo figlio

Martina Stella e Andrea Manfredonia stanno insieme da più di cinque anni. Si sono sposati il 3 settembre del 2016, lui è un procuratore di calcio e ha dovuto corteggiarla a lungo prima che lei cedesse. Hanno vissuto il loro amore lontano dai riflettori, anche sui social non si mostrano spesso insieme. Il loro amore va avanti a gonfie vele da anni e adesso sono pronti a condividere la gioia più grande per una coppia: diventare genitori. Il primo figlio di Martina Stella e Andrea Manfredonia dovrebbe venire al mondo dopo l’estate. Non si sa ancora se sarà un maschio o una femmina.