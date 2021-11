Stefano Oradei convive con Greta ma per ora niente figli: parla la coppia

Stefano Oradei è raggiante: dopo aver visto naufragare la lunga love story vissuta con Veera Kinnunen, ha ritrovato l’amore. Oggi è felice con la nuova fidanzata, Greta Luna Saccone, anche lei danzatrice, di origini pugliesi. Tra i due ci sono tredici anni di differenza (38 lui, 25 lei), ma l’età, assicura l’ex volto di Ballando con le Stelle, non è un problema. Intervistato dal magazine Gente, Oradei ha spiegato nel dettaglio come ha conosciuto la ragazza, come si è innamorato e i valori condivisi nel rapporto.

La scintilla è scattata nell’agosto 2020, a Villasimius, perla del sud della Sardegna. Entrambi si trovavano in un resort per degli impegni professionali e l’attrazione è subito stata magnetica, inevitabile. Bionda, affascinante, sinuosa: “Greta non passa certo inosservata, per me è stata quasi una folgorazione”, sottolinea Stefano che aggiunge che la prima fiammella d’amore è divampata dopo che hanno tenuto assieme una lezione di tango (lei è campionessa italiana di tango argentino oltreché essere insegnante di yoga, fitness e pilates).

Il danzatore precisa al magazine Gente che l’ha conoscenza è giunta dopo un periodo in cui non aveva alcuna storia o flirt in sospeso: “Ero single da un paio d’anni, totalmente single”. Alle spalle la relazione con Veera Kinnunen, naufragata tra le polemiche a Ballando con le Stelle. Ormai la lo storia è stata archiviata, oggi Oradei ha occhi solo per Greta, conquistata con tatto e calma.

Il primo incontro romantico è stato appunto in Sardegna, dopo una giornata di lavoro. Stefano ha fatto il primo passo portando del cibo d’asporto alla giovane. Dopo cena c’è stata una lunga chiacchierata. “Più parlava e più mi rendevo conto che le mie sensazioni erano correte: Greta è una ragazza d’altri tempi […] Quella volta, però, non successe nulla, il primo bacio arrivò il giorno dopo”, confessa il danzatore.

Gente ha raggiunto anche la 25enne che ha spiegato che i 13 anni di differenza per lei non sono assolutamente un problema. “Sono molto organizzata e indipendente. La mia famiglia mi ha fatto riflettere sull’età, ma per me gli anni sono solo un numero”. La parola passa di nuovo a Oradei che sul tema gelosia dice di avere sempre “le antenne dritte”, aggiungendo di non sopportare gli “apprezzamenti coloriti” cha a volte rivolgono alla compagna: “Sono una mancanza di rispetto”, rimarca.

Greta invece confida di non essere gelosa “di natura” perché una relazione si deve fondare sul “rispetto e la fiducia”. La love story procede a gonfie vele tanto che è già stata avviata la convivenza. “La scelta migliore che potessi fare”, sottolinea con orgoglio e soddisfazione l’ex volto di Ballando con le Stelle. Figli? “Amo i bambini ma non li vorrei subito – spiega Greta -. E poi vengo da una famiglia tradizionale, ultima di cinque fratelli. Da noi prima viene il matrimonio poi i figli”.

La coppia ha anche già conosciuto le rispettive famiglie d’origine. Tutto è andato per il meglio: quella di Stefano ha accolto Greta con calore e allo stesso modo quella della Saccone ha accolto Oradei. Su di loro, nemmeno una nuvola…