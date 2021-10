Gravidanza agli sgoccioli per Veera Kinnunen. La ballerina di Ballando con le Stelle è in attesa del suo primo bambino che nascerà il prossimo dicembre. La svedese è in attesa di un maschietto dal suo nuovo compagno, il judoka Salvatore Mingoia. La coppia non ha ancora scelto il nome del loro primogenito: stanno valutando se optare per un nome italiano o un nome nordico.

Intanto in un’intervista al settimanale Nuovo Veera Kinnunen ha già annunciato chi sarà la madrina del figlio: Anastasia Kuzmina. Le due si sono conosciute grazie a Ballando con le Stelle e sono diventate grandi amiche. Per un lungo periodo hanno convissuto ed è stata Anastasia a presentare Salvatore a Veera.

La Kinnunen ha spiegato:

“È la mia migliore amica e mi ha fatto da Cupido. È carica di entusiasmo questa futura zia, è più informata lei su gravidanza e bambini di me. Stiamo organizzando anche una festa prima del parto dove verranno tutti i colleghi di Ballando con le Stelle”

Chi è il fidanzato di Veera Kinnunen

Il fidanzato di Veera Kinnuen si chiama Salvatore Mingoia, è originario della Sicilia ma da anni vive a Roma. È un judoka classe 1993. Salvatore è più giovane di Veera di ben 7 anni ma la differenza d’età non sembra essere un problema per la coppia.

Mingoia e la Kinnunen si sono conosciuti alla fine del primo lockdown, a maggio 2020, ad una cena organizzata da Anastasia Kuzmina e il suo ex allievo di Ballando con le Stelle Fabio Basile. Quest’ultimo ha portato con sé due colleghi: uno di questi era appunto Salvatore.

Tra i due è nato subito un feeling speciale e il giorno successivo, attraverso i social network, Salvatore ha chiesto a Veera di uscire. Da allora non si sono più lasciati: sono andati subito a convivere e hanno deciso di allargare la famiglia. Dopo la nascita del bambino lo sportivo e la ballerina convoleranno a nozze anche se al momento non c’è ancora una data precisa.

La vita privata di Veera Kinnunen

Prima di incontrare Salvatore Mingoia, Veera Kinnunen è stata legata per ben dieci anni a Stefano Oradei, altro famoso ballerino di Ballando con le Stelle. I due oggi hanno mantenuto un buon rapporto, fatto di stima reciproca. Nel curriculum sentimentale di Veera anche una breve relazione con l’ex calciatore Dani Osvaldo, conosciuto nel varietà di Milly Carlucci nel 2019.