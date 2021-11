Wanda Nara pubblica la foto di Maxi Lopez: ‘schiaffo’ a Icardi e ribaltone

The end, casomai ci fossero ancora dubbi: Wanda Nara e Mauro Icardi non sono più una coppia. Dopo un’estenuante tira e molla la relazione è evaporata. Una ulteriore conferma è arriva nelle scorse ore, dall’ultima mossa dell’agente argentina che, in modo alquanto sorprendente, ha pubblicato tra le sue Stories Instagram una fotografia del suo ex Maxi Lopez. Esatto, proprio il calciatore con cui ha avuto pesanti frizioni in passato. Oggi tra Wanda e Maxi i rapporti sono distesi: entrambi hanno deposto l’ascia di guerra e si sono impegnati a pensare al bene dei figli avuti assieme, vale a dire Valentino, Benedicto e Constantino (due invece i frutti d’amore che Nara ha avuto da Icardi, Francesca e Isabella).

Wanda Nara, ‘schiaffo’ a Icardi: l’agente pubblica la foto dell’ex Maxi Lopez

L’imprenditrice sudamericana ha rifilato un vero e proprio ‘schiaffo’ metaforico a Icardi, pubblicando uno scatto in cui si vedono i tre figli avuti da Maxi Lopez, lo stesso calciatore e la sua attuale fidanzata, la modella svedese Daniela Christiansson (Lopez e la bellezza scandinava dovrebbero convolare a nozze a breve). La fotografia è stata impreziosita da Nara con un paio di emoj, un cuore e quella di due mani giunte.

Un gesto per nulla casuale. Più che chiaro il messaggio che Wanda ha voluto veicolare: ‘Grazie Maxi’, simbolo di famiglia unita e addio Maurito’. L’asso argentino è finito nuovamente sulla graticola dopo che nei giorni scorsi Nara ha scoperto che il giocatore in forza al Paris Saint-Germain ha avuto un incontro segreto con China Suarez. Vicenda che, una volta trapelata, ha messo la parola fine sul legame sentimentale tra Icardi e Wanda. Nara ha così fatto in fretta e furia le valigie ed ha preso un aereo Parigi-Milano, senza biglietto di ritorno.

L’imprenditrice argentina, come hanno riferito i media d’oltreoceano, in queste settimane tribolate ha espresso la propria gratitudine all’ex Lopez che, dopo aver saputo della crisi in corso tra lei e Icardi, è prontamente volato a Parigi per prendersi cura dei figli e lasciare che Wanda e ‘Maurito’ sistemassero le loro questioni di cuore con calma. Certo era difficile prevedere un simile epilogo della love story, ma tant’è: matrimonio al capolinea.