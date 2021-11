Wanda Nara furiosa con Icardi: è finita, emersi altri retroscena infuocati

By

Non sembra potersi concludere con un lieto fine la telenovela che ha visto recentemente protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi. I due, sposati da 7 anni, stavolta sembrano in crisi nerissima. Questa, sotto gli occhi dei loro followers da qualche tempo, sembrava scongiurata. I due hanno ammesso di aver pensato di separarsi ma di aver capito di non poter vivere l’uno senza l’altra. Adesso però il divorzio appare sempre più vicino. A mandare su tutte le furie l’imprenditrice argentina sarebbero stati nuovi indizi di ripetuti avvicinamenti pericolosi del marito con alcune donne.

Icardi-Nara, divorzio in vista?

La crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi, dopo smentite, foto sospette e frecciatine, è stata confermata dalla coppia su Instagram ad ottobre 2021. I due hanno ammesso di aver avuto dei problemi, poi fortunatamente risolti. Tra i genitori delle piccole Francesca e Isabella sembrava essere tornato il sereno. Oggi arrivano invece nuove indiscrezioni che spiegano che la situazione, a pochi giorni dalla riappacificazione, è tutt’altro che rosea. Ad essere coinvolta nella vicenda, anche questa volta, è la modella Eugenia “China” Suarez.

Quest’ultima era stata accusata dalla Nara di averle rovinato la famiglia, dopo aver trovato dei messaggi che lei e il marito si sarebbero scambiati. Secondo i gossip la Suarez sarebbe stata la causa della precedente crisi tra i due, poi rientrata. Stavolta però a insospettire Wanda ci sarebbe di più. A quanto pare la moglie di “Maurito” avrebbe trovato sul telefono del marito dei video della “China” senza veli. Inoltre tra i due ci sarebbe stato anche un incontro in un lussuoso hotel parigino mentre Wanda si trovava a Milano. Quest’ultima ha scoperto il presunto tradimento grazie a delle mail anonime inviatele da una persona vicina alla Suarez. In più spuntano nomi di altre donne con cui Mauro avrebbe avuto dei flirt. Si tratta di Guendalina Rodriguez e Rocio Guirao Diaz.

Icardi e Wanda Nara, non c’è pace per la coppia

La situazione stavolta sembra essere più grave. La showgirl argentina ha scritto così ad un’amica, la giornalista argentina Yanina Latorre: “Sono sola, voglio stare bene, voglio continuare a lavorare e non voglio saperne più di niente”. Queste parole non fanno altro che presagire una rottura, stavolta probabilmente definitiva. Dopo la pace ritrovata alcuni segnali hanno messo in allarme i fan della coppia: Wanda è tornata a Milano da sola, mentre Mauro ha disattivato improvvisamente i suoi profili social, pieni da sempre di immagini che lo ritraggono felice insieme alla famiglia. Resta da vedere se la Nara, dopo i recenti sviluppi, riuscirà anche questa volta a perdonare il calciatore o deciderà di mettere la parola fine al suo matrimonio.