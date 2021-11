Wanda Nara e Mauro Icardi sono di nuovo in crisi: ecco perché

By

Non c’è pace per una delle coppie più famose del mondo del calcio

Nuova puntata della telenevola Wanda Nara-Mauro Icardi. A pochi giorni dalla pace tra i due, celebrata con un romantico post sui social network, la procuratrice e il calciatore del Paris Saint-Germain sono di nuovo in crisi. Nelle ultime ore l’attaccante ha cancellato il suo profilo Instagram mentre l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha lasciato Parigi, dove si è trasferita per amore del marito insieme ai cinque figli.

Stando a quanto fa sapere la giornalista argentina Yanina Latorre, che da settimane consulta fonti vicino alla coppia, Mauro Icardi avrebbe ripreso a sentire China Suarez, l’attrice e cantante che ha scatenato la crisi con Wanda Nara. Pare che dopo lo scandalo i due si siano scambiati nuovi messaggi su Telegram, considerato più sicuro di Instagram e WhatsApp. Icardi avrebbe però dimenticato di cancellare l’ultima chat che sarebbe stata così scoperta dalla moglie.

Non sarebbe dunque tardata ad arrivare la reazione di Wanda Nara, che è andata via da Parigi per rientrare a Milano, dove possiede una casa. Il gesto più clamoroso è stato però un altro: la 34enne ha cancellato dal suo profilo Instagram la foto della riappacificazione con Mauro Icardi. Segno più che evidente che i coniugi sono ai ferri corti.

Nel programma tv argentino Intrusi Karina Lavicoli ha assicurato che c’è stato un furioso litigio tra Wanda Nara e Mauro Icardi: “Hanno litigato di nuovo e lei è scappata a Milano. In questo momento sono separati. Va tutto male”. Per ora i diretti interessati hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione a riguardo.

Bocca cucita pure da parte di China Suarez. L’artista è da poco rientrata in Argentina dopo aver lavorato in Spagna per circa un mese, sul set di un nuovo film insieme ad Alvaro Morte, il famoso Professore della Casa di carta. Intanto sempre dal Sud America gli esperti di gossip hanno spifferato che Icardi avrebbe provato a sedurre un’altra donna dello spettacolo.

Prima di provarci con la Suarez l’ex giocatore dell’Inter avrebbe corteggiato – ma invano – la modella Rocio Guirrao Diaz, sposata con l’uomo d’affari Nicolas Paladini e madre di tre figli.