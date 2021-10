Wanda Nara e Icardi, telenovela finita: post fiume, finalmente la verità

Sembra essere finita la telenovela Wanda Nara-Mauro Icardi. La procuratrice argentina decide di mettere la parola fine al caos mediatico creato da lei stessa intorno al suo matrimonio con l’attaccante del Psg. Cosa sta accadendo e cosa è davvero successo tra loro? Lo spiega in un nuovo e lungo post su Instagram. Con una foto che la ritrae tra le braccia del calciatore, Wanda spiega nel dettaglio tutta la situazione. Scendendo nel dettaglio, ammette di aver condiviso in questi ultimi mesi le foto che li riprendono felici.

Confessa, però, di essere rimasta “molto ferita” da quello che nel frattempo è accaduto. Spiega di aver chiesto a Icardi il divorzio ogni giorno. Nel momento in cui Mauro si sarebbe reso conto “che non si poteva tornare indietro”, le ha detto che non potevano continuare così. Pertanto, l’argentino ha pensato che separarsi poteva essere davvero “l’unico modo per porre fine a tanto dolore”. Così, sono realmente arrivati vicini al divorzio. Wanda racconta oggi che si sono recati dall’avvocato.

“In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l’Accordo. Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice”

Ed è stato attraverso questo messaggio che la Nara ha compreso un dettaglio importante: “Avendo tutto, non ho niente se non sono con lui”. Dunque, dopo questo momento, la procuratrice argentina è tornata indietro sui suoi passi, scegliendo di mantenere in vita il loro matrimonio e di restare a fianco di Icardi. Oggi Wanda è sicura che il “brutto momento” che stanno affrontando, non solo li renderà più forti come coppia, ma anche come famiglia.

Per lei la cosa importante è tutti e due abbiano avuto “la libertà di porre fine” alla loro storia, che dura da ben otto anni. Con la loro “anima stanca di piangere”, si sono poi “scelti liberamente di nuovo”. L’ex opinionista del GF Vip conclude questo lungo post social con un bel “ti amo” per il suo Icardi. Pertanto, si può ormai essere certi che sia tornato il sereno tra i due.

Forse non del tutto, ma sicuramente hanno ormai messo da parte l’idea di separarsi, consapevoli di non poter vivere l’uno senza l’altra. Dopo tanto gossip, Wanda mette a tacere ogni notizia, parlando di un ritorno concreto tra lei e Icardi. Solo qualche ora fa, Eros Ramazzotti ha deciso di smentire le ultime notizie che lo vedevano implicato nella rottura di questa coppia.

Il cantante ci ha tenuto a precisare che tra lui e Wanda c’è solo un’amicizia. Le ha, per tale motivo, espresso tutto il suo sostegno, con un messaggio privato. Ma non c’è nulla di più tra loro.

Nel frattempo, Mauro Icardi ha continuato a sperare in una riappacificazione con sua moglie e l’ha fatto notare sui social, in questi giorni. Sembrava ogni volta che da parte sua arrivasse una smentita sulla rottura.

E, invece, probabilmente sperava solo di attirare l’attenzione di Wanda. In ogni caso, ora questa telenovela pare avere avuto la sua puntata finale!