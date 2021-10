Eros Ramazzotti ha chiarito il rapporto con Wanda Nara. Ieri è esploso il gossip sul cantante ed è giunto dall’Argentina, dove i giornalisti di cronaca rosa si occupano molto della situazione sentimentale della Nara dopo la crisi di matrimonio con Mauro Icardi. In una trasmissione argentina è spuntato il nome di Eros Ramazzotti ed era stato definito anche un buon partito tra i vari corteggiatori di Wanda, peccato che Eros non sia affatto un suo corteggiatore ma un amico. Anzi, un conoscente. Sempre dalla tv argentina è giunta voce di un Icardi furioso e geloso per questo messaggio di Ramazzotti.

Oggi il cantante di Stella Gemella ha rotto il silenzio e ha raccontato tutta la verità sul messaggio a Wanda Nara. C’è stato, questo ha confermato a Oggi, ma non per iniziare un corteggiamento, anzi. Ramazzotti ha spiegato che tra lui e la Nara c’è un rapporto di amicizia che va avanti da anni. Stando al racconto del cantante, si sono conosciuti circa dieci anni fa anche grazie al fatto che lei è una sua fan. Poi per un periodo hanno anche frequentato la stessa palestra, in zona San Siro a Milano. C’è un rapporto di conoscenza, anzi, neanche di vera amicizia. Per questo ha deciso di mostrarle la sua vicinanza:

“Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata. […] Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita”

Eros Ramazzotti ha smentito i gossip su lui e Wanda Nara con queste parole. Il messaggio pare sia stato inviato davvero, ma in virtù di quel rapporto nato e cresciuto nel corso degli anni in cui Wanda ha vissuto a Milano. Non c’è del tenero fra loro, per questo Eros ha sentito la necessità di smentire le voci in circolazione sul suo conto. Voci che lui ha definito “totalmente infondate oltre che indelicate e inopportune”.

Mauro Icardi e l’ultima foto con Wanda Nara, mano nella mano

Nel frattempo Wanda Nara continua a non postare nulla sul suo profilo Instagram che riguardi Mauro Icardi. Anzi, ieri sera ha pubblicato foto e video in compagnia di amici con cui è uscita a cena a Parigi. Nessuna traccia di Icardi. Il calciatore, invece, fa tutt’altro: oggi ha postato una nuova foto dove si vedono la sua mano e quella di Wanda una sull’altra. Sarà una vecchia fotografia oppure è davvero in corso un riavvicinamento?