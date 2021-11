Barbara d’Urso-Mediaset, è crisi: “Il suo contratto non sarà rinnovato”

Barbara d’Urso verso l’addio a Mediaset. Da anni regina di Canale 5 la presentatrice campana è stata fortemente ridimensionata in questa stagione televisiva. Addio al serale Live-Non è la d’Urso e all’appuntamento domenicale Domenica Live. Nelle mani della 63enne è rimasto a malapena Pomeriggio 5, con dei tagli piuttosto importanti. Stando alle ultime indiscrezioni l’addio di Barbarella all’azienda di Pier Silvio Berlusconi è ormai certo.

Nei mesi scorsi si era parlato di un nuovo progetto in prima serata per la d’Urso ma Dagospia ha assicurato che in ballo non c’è alcun nuovo impegno per Carmelita. La conduttrice resterà al timone di Pomeriggio 5 fino al prossimo giugno e poi bisognerà vedere il da farsi. Molto probabilmente Pier Silvio Berlusconi non rinnoverà il contratto della sua dipendente, in scadenza a dicembre 2022.

L’azienda di Cologno Monzese ha ormai archiviato il modo di fare tv di Barbara d’Urso e l’operazione voluta da Pier Silvio Berlusconi sta funzionando: l’exploit di Amici e Verissimo ha riportato la leadership domenicale dopo tantissimi anni a Mediaset, ridimensionato il competitor e in prima serata Scherzi a parte ha ottenuto in media il 16% di share, molto più del prime time condotto da Carmelita.

Il futuro di Barbara d’Urso

Al momento il futuro di Barbara d’Urso è un’incognita. Quel che è certo è che nei prossimi mesi il suo spazio sulle reti Mediaset sarà sempre più ridotto, se non cancellato del tutto. In questi giorni l’ex attrice starebbe valutando altre offerte di lavoro. Pare che abbia ricevuto un’interessante proposta da parte di Sky, che vorrebbe Barbarella per rilanciare il pomeriggio di Tv8.

Dallo scorso settembre è tornato in palinsesto Vite da copertina con al timone Elisabetta Canalis ma l’ex Velina di Striscia la notizia fatica a macinare ascolti tv. Il format sta ottenendo risultati pessimi, che non vanno oltre l’1% di share. L’arrivo di Barbara d’Urso cambierà forse le sorti della rete?

Ad oggi la diretta interessata preferisce restare in silenzio e godersi il nuovo amore, quello per il giovane broker assicurativo Francesco Zangrillo, con il quale fa coppia fissa da circa un anno.