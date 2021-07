Barbara d’Urso, a Capalbio spunta Zangrillo (foto): tutto sul rapporto

Estate di relax e riposo per Barbara D’Urso che come ogni anno si è diretta a Capalbio (comune in provincia di Grosseto), dove ha una villa dove si concede dei periodi vacanzieri. Il magazine Diva e Donna, di recente, l’ha pizzicata assieme a Francesco Zangrillo, broker assicurativo, più giovane di lei di 17 anni. Non è la prima volta che l’uomo viene paparazzato con la conduttrice Mediaset: era già capitato nei mesi scorsi: prima per le vie di Milano, poi a Forte dei Marmi.

Ora Francesco spunta anche a Capalbio: negli scatti pubblicati da Diva e Donna si nota una certa intesa, seppur manca la cosiddetta ‘pistola fumante’, vale a dire un bacio passionale o qualche altro atteggiamento che certificherebbe senza lasciare dubbi che ci sia in corso una frequentazione. Tuttavia i ben informati sostengono che Lady Cologno abbia trovato serenità e amore al fianco del broker.

Da sottolineare che Barbara e Zangrillo, entrambi riservatissimi sulla loro vita sentimentale, non hanno in alcun modo ufficializzato il legame. Dall’altro lato è bene rimarcare che non lo hanno nemmeno smentito. E questo, almeno sul fronte d’Urso, è alquanto curioso visto che la 64enne campana, ogni volta che le è stato affibbiato un flirt inesistente, ha provveduto con ironia, garbo e sorriso a smentirlo. Operazione che al momento non ha fatto con Francesco. Che sia davvero nata una coppia?

Barbara d’Urso non è più la regina della domenica di Canale Cinque

Per anni, Barbara è stata la regina indiscussa della domenica della rete ammiraglia Mediaset. Ad un certo punto ha anche timonato due talk nel dì festivo, Domenica Live il pomeriggio e Live – Non è la d’Urso la sera.

Complici anche ascolti non più entusiasmanti, i vertici del Biscione hanno deciso di dare una poderosa svolta al palinsesto domenicale di Canale Cinque, levando entrambe i programmi. Anche Pomeriggio Cinque, talk feriale in onda dal lunedì al venerdì, subirà nella prossima stagione dei cambiamenti, puntando solo sulla cronaca e non più sul gossip. Lo ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, convinto che un certo tipo di format non funzioni più.