Carmen Russo e il marito sfrattati dall’accademia: “Affitti non pagati”

La ballerina e showgirl Carmen Russo sta attualmente partecipando alla sesta edizione del GF Vip, durante la quale ha dato più volte prova di avere un carattere esplosivo. Ma a far parlare di lei oggi non sono le vicissitudini interne alla Casa, né i suoi litigi con la soprano Katia Ricciarelli. La soubrette sta avendo dei problemi che riguardano il mondo che ha lasciato alle spalle dopo essere entrata nella Casa più spiata d’Italia. La moglie di Enzo Paolo Turchi è stata infatti costretta dal Tribunale di Palermo a sgomberare la propria scuola di danza a Palermo. Ecco i motivi alla base della condanna.

Sia Carmen Russo che il marito hanno studiato danza classica da giovanissimi per poi fare della loro passione per il ballo un mestiere. Ciò li ha portati a calcare i palchi di moltissime trasmissioni televisive tra cui “Drive In”, dove si sono incontrati. Nel gennaio del 2014 i due hanno deciso di aprire una propria scuola di danza a Palermo chiamata “Accademia di Danza Classica e Moderna Energy Dance”.

La loro avventura nel ruolo di direttori artistici dell’accademia però è finita. La sezione civile del tribunale monocratico di Palermo ha pronunciato sentenza di sfratto, condannando la coppia a rilasciare immediatamente gli immobili della scuola sita in Via Resuttana. In più la Russo e Enzo Paolo Turchi dovranno pagare 4.160,50 euro in favore dell’Immobil Sud Resuttana srl, proprietaria dell’immobile che ospita la scuola di danza.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: le cause dello sfratto

La sentenza arriva dopo la richiesta dell’immobiliare di sciogliere il contratto a causa di circa 30mila euro di affitti arretrati mai pagati. A quanto pare la coppia non ha pagato l’affitto nel periodo tra marzo 2020 a marzo 2021, con l’eccezione di settembre 2020. La Russo, dal canto suo, si era opposta alla convalida dello sfratto attribuendo la causa dei mancati pagamenti alla situazione pandemica in corso.

Le scuole di danza sono state tra le attività più colpite dalle restrizioni volte a evitare la diffusione del COVID-19. Ma anche dopo la loro riapertura, avvenuta lo scorso giugno, la celebre coppia non si è premurata di saldare i pagamenti. Ecco le parole del giudice:

“La conduttrice non ha più effettuato pagamento alcuno, e ciò neppure in seguito alla consentita riapertura, a decorrere dal giugno 2021, delle palestre e delle piscine”

Il giudice del Tribunale di Palermo ha sottolineato che le decisioni del governo prese a causa della situazione di emergenza non giustificano comportamenti del genere. Al massimo la coppia di ballerini avrebbe potuto restituire il bene o chiedere una riduzione della somma da corrispondere.

La notizia dello sfratto, nonostante già parzialmente annunciata, sarà sicuramente una doccia fredda per la gieffina attualmente lontana del marito, il quale ha ammesso di sentire molto la mancanza della moglie.