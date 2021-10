Enzo Paolo Turchi, Carmen manca: “Non ce la faccio più a fare la mamma”

L’accesa lite tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli ha animato la sesta edizione del GF Vip. Nonostante le due sembrino ormai aver sepolto l’ascia di guerra, ad intervenire sull’accaduto è Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen. Il ballerino ha difeso a spada tratta la Russo, che a detta sua è leale, al contrario della soprano. Turchi ha anche rivelato alcuni retroscena della sua vita senza la sua dolce metà.

Enzo Paolo Turchi ha affidato al settimanale Nuovo le sue personali riflessioni sull’avventura della moglie Carmen Russo nella Casa più spiata d’Italia. Il ballerino ha confidato di avere qualche difficoltà nella sua quotidianità lontano dalla moglie. Non è la prima volta che la Russo si assenta da casa per partecipare a un programma TV: nel 2006 la ballerina è stata concorrente e vincitrice di “Supervivientes VIP“, versione spagnola della nostra “Isola dei Famosi”.

Stavolta, però, è diverso: oggi ad aspettare Carmen a casa c’è anche sua figlia, la piccola Maria, di solo 8 anni. La piccola è arrivata nel 2013, dopo ben venticinque anni di matrimonio di una delle coppie più durature della TV italiana. L’amore tra Carmen e Enzo Paolo è nato mentre entrambi lavoravano al programma “Drive In” negli anni Ottanta. Da quel momento i due non si sono più lasciati. Oggi Turchi si dice costretto a “fare la mamma“:

“Mi alzo alle 6 e faccio tutto, stiro, lavo e guardo la piccola. Un applauso alle mamme, non so come facciano a fare tutte queste cose insieme.”

Carmen Russo e Katia Ricciarelli, la reazione di Enzo Paolo Turchi

Secondo il 72enne ballerino napoletano, sposato con Carmen Russo da ben 34 anni, Katia Ricciarelli avrebbe esagerato. A detta di Turchi la Ricciarelli si sarebbe comportata da stratega, ostacolando l’unica che può darle filo da torcere e costarle la vittoria del reality: Carmen. Quest’ultima è stata lodata dal marito per essersi comportata in modo leale e sincero, senza paura di dire ciò che pensa. Invece la cantante starebbe pensando esclusivamente a vincere.

“Mia moglie è una donna leale e lo ha dimostrato anche questa volta, non avendo timore di dire quello che pensava alla diretta interessata. Lei è stata diretta e onesta come sempre. Ricordo che è stata Katia Ricciarelli ad aver usato brutte parole, non il contrario. Conosco i meccanismi dei reality show e credo che la signora Ricciarelli stia facendo di tutto per vincere. Vuole trionfare al GF Vip. E la persona che potrebbe ostacolarla e darle più noia è proprio Carmen.”

La lite tra le due donne ha causato non poco scompiglio negli equilibri del GF vip. La soprano, celebre ex moglie di Pippo Baudo, ha apostrofato Carmen come “falsa” e “cattiva“ dopo che la ballerina le aveva fatto notare che lei, a differenza sua, non ha una famiglia che la attende all’uscita del reality. Adesso la situazione tra le due sembra essersi distesa, ma non sono esclusi altri colpi di scena.