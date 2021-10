GF Vip Carmen Russo e Ricciarelli, faida: la situazione precipita nella notte

La puntata di lunedì 18 ottobre del GF Vip ha visto lo scoppio di una vera e propria faida tra due delle protagoniste femminili dell’undicesima edizione del reality: Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Al centro dello scontro il dubbio avanzato dalla Ricciarelli su presunti complotti sulle nomination tra la showgirl e Jo Squillo, confermati anche dalle opinioniste in studio Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, quest’ultima dichiaratamente schierata con la cantante. In più, la soprano ha apostrofato la compagna di Enzo Paolo Turchi come “pettegola” e “maestrina”, accusandola di parlare alle spalle.

La scintilla è scoppiata dopo che la showgirl ha spiegato che la Ricciarelli fosse innervosita dopo aver perso delle partite a biliardo. Le insinuazioni della Ricciarelli, che si è sentita nuovamente punzecchiata, hanno scatenato la rabbia dell’accusata, che ha reagito immediatamente minacciando di lasciare la Casa e rivolgendosi così ad Alfonso Signorini:

Alfonso io adesso prendo e me ne vado, perché non esiste proprio che vengo accusata di essere una falsa e pettegola. […] Katia è la regina e può permettersi di dire tutto. Sono stata vicino a lei ed ha sparlato di tutte. Quella è poco vestita, l’altra si è rifatta tutta, Francesca si esalta quando vede il fidanzato, Manila lascia i panni in lavanderia, le principesse esagerano. Ne ha una per tutti. Poi Alex il suo preferito, le ha scritto ‘ottusa’ ed ha fatto un pandemonio”.

Una volta conclusa la puntata, che ha visto dei momenti speciali per Aldo Montano e per la stessa Ricciarelli che ha avuto la possibilità di incontrare il suo amato cagnolino Ciuffi, Carmen Russo ha continuato a provocare Katia, affermando che lei, al contrario della cantante, se uscisse dalla Casa, avrebbe una famiglia ad aspettarla. La risposta della soprano non si è fatta attendere. “Questa è la cosa più brutta che potessi dirmi. quindi tu sei una st…a. A rinfacciarmi il fatto che io non ho una famiglia, che brava. Venirmi a dire ‘io tanto vado fuori e ho la mia famiglia’. Lo dice a una che non ce l’ha. La famiglia, attaccati al tram con la famiglia”, ha tuonato la Ricciarelli, apostrofando la coinquilina come “falsa” e “cattiva” per aver toccato di proposito un suo punto debole.

La furia dell’ex di Pippo Baudo non si è arrestata: “Questo è stato brutto, tutto per una votazione. Sono stanca di gente falsa. Sonia Bruganelli dice la stessa cosa mia e io non la conosco. Basta con le falsità, odio queste cose qui. Che cattiveria che mi hai fatto. Hai detto che io sparlo di Francesca, ma io dico le cose con ironia.”

Dal canto suo la Russo, confidandosi con l’amica Raffaella Fico, si è giustificata sostenendo di essere stata vittima di ingiustizie e di falsità. In più, la showgirl ha negato di aver complottato, dicendo che al biliardo non stava parlando male di Katia. In quanto alla frase incriminata, la Russo ha detto che non si trattava di una frase ‘cattiva’, e che in qualche modo doveva difendersi. Una vera e propria faida, senza esclusione di colpi che ha portato a galla una ‘ruggine’ acida, corrosiva e inaspettata tra le due donne.

Così Carmen:

“Lei pretende che tutti noi stiamo intorno a lei. E non apprezza nemmeno la gentilezza, la sincerità e l’educazione. […] A me dà fastidio se uno mi dice una cosa che non posso accettare. Ha detto delle falsità assolute e posso giurarlo su quello che ho di più caro. Non ho complottato nel modo più assoluto. Lei mi ha detto bugiarda, ipocrita e pettegola. Se ho reagito è normalissimo. Ok, ho detto che fuori ho una famiglia, ma è vero. Non era una cattiveria per lei. E poi posso reagire se vengo attaccata da un’altra persona? Credo di sì, quindi penso di avere ragione“.

La lite ha scatenato i telespettatori, che hanno appassionatamente commentato l’accaduto sui social. Resta da vedere come si evolverà questa lite, e quanto scompiglio porterà nelle dinamiche della Casa.