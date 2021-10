Grande Fratello Vip 6 undicesima puntata: nominati, un finale inaspettato

È tornato in onda il Grande Fratello Vip 6 con l’undicesima puntata nella prima serata di lunedì 18 ottobre 2021. Alfonso Signorini ha scelto di iniziare questo nuovo appuntamento con le quattro gieffine al televoto: Miriana Trevisan, Raffaella Fico, Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Subito dopo non sono mancate le discussioni. In particolare, alcuni concorrenti si sono mostrati abbastanza perplessi sul comportamento di Raffaella e Ainett. Le due non convincono Davide, Alex e Soleil. Dopo gli scontri, è arrivato il momento speciale dedicato ad Aldo Montano.

Il campione di scherma ha avuto modo di incontrare sua moglie Olga. Inizialmente, il gieffino ha ripercorso la loro storia d’amore e poi ha ricevuto una graditissima sorpresa, un video di sua figlia Olimpia. Dopo di che, ha avuto l’opportunità di rivedere Olga in giardino, dove hanno emozionato tutti. Si è passati poi a parlare della storia che sta nascendo tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. La showgirl ha negato di avere un flirt in corso fuori dalla Casa, confermando di essere single.

Nonostante ciò, è ancora molto insicura su cosa fare con Nicola. Fuori si sarebbe sentita più libera di lasciarsi andare con il ragazzo. Si è intromesso in questa circostanza Andrea Casalino, il quale in questi giorni ha rivelato che Miriana in Casa ci aveva provato con lui. La Trevisan ci ha tenuto smentire il tutto e Nicola ha preso le sue difese, senza troppe parole. Pisu non l’ha difesa più di tanto, anche perché dentro la Casa nessuno ha creduto alle parole di Andrea.

Un momento delicato, invece, ha visto protagoniste le sorelle Selassié. In particolare, Signorini ci ha tenuto a parlare di un momento del passato molto difficile per Lulù. Le tre principesse hanno ricevuto anche una bellissima lettera da parte della madre. Signorini ha poi dovuto rivelare il verdetto del televoto: il pubblico ha eletto come preferita Soleil. Quest’ultima, oltre a essere immune dalle nomination, ha dovuto scegliere chi salvare tra le sue tre compagne.

Inizialmente ha salvato Miriana, per poi mandare in nomination Raffaella. È arrivato il momento di permettere a Katia Ricciarelli di vivere un’emozione unica. La cantante lirica ha potuto riabbracciare il suo amato cagnolino Ciuffi. A portarlo sulla passerella ci ha pensato il suo allievo Alberto. In Casa e anche tra i telespettatori in molti non hanno trattenuto le lacrime di commozione.

Non è mancato stasera il confronto tra Gianmaria Antinolfi, Soleil e Sophie. Ovviamente, non si è arrivati a una conclusione. Signorini ci ha tenuto a tornare a parlare dello sciopero della fame di Jo Squillo. Quest’ultima ha deciso di attirare l’attenzione per il caso di Chico Forti. Stasera, Signorini ha letto un comunicato della Farnesina, che le assicura dei passi avanti. Non solo, ha ricevuto anche una lettera da parte di Forti, che ringrazia sia lei che Signorini.

Fatto ciò, il conduttore ha chiesto a Jo di sospendere il suo sciopero, visto che la Casa non è il luogo adatto e siccome ha ormai raggiunto un po’ il suo obbiettivo. È arrivato il momento delle nomination, che hanno portato al televoto insieme a Raffaella Fico, Miriana e Carmen.

Nei giorni scorsi, i gieffini hanno reso immuni Sophie e Katia. Le due opinionisti stasera hanno dovuto scegliere un unico nome, le principesse Selassié. Inoltre, anche stasera sono stati resi immuni gli uomini.

Soleil ha nominato Ainett;

Raffaella ha nominato Miriana;

Le sorelle Selassié hanno nominato Miriana;

Carmen ha nominato Miriana;

Sophie ha nominato Francesca;

Katia ha nominato Carmen;

Manila ha nominato Carmen;

Jo ha nominato Francesca;

Francesca ha nominato Miriana;

Ainett ha nominato Carmen;

Miriana ha nominato Francesca;

Alex ha nominato Ainett;

Manuel ha nominato Miriana;

Davide ha nominato Ainett;

Aldo ha nominato Miriana;

Giucas ha nominato Miriana;

Nicola ha nominato Carmen;

Gianmaria ha nominato Manila.

Durante le nomination si è acceso inaspettatamente uno scontro tra Katia e Carmen in diretta. Le due hanno discusso nei giorni scorsi e sono intervenute anche Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le opinioniste hanno ammesso di aver visto Carmen mettersi d’accordo per le nomination con altri coinquilini.

Un finale di questa undicesima puntata del GF Vip 6 davvero inatteso, con il faccia a faccia che c’è stato tra le due gieffine. Neppure Signorini è riuscito a placare gli animi, tanto che la Russo è arrivata a dichiarare di essere pronta a lasciare il gioco. Carmen sarà stata così smascherata? Le opinioniste ne sono convinte.

Infine, Ainett ha potuto fare i suoi auguri di buon compleanno al figlio Cristopher. Il reality le ha mostrato un filmato che riprendeva il bambino intento a festeggiare. Invece, Raffaella ha ricevuto 100 rose rosse dal fidanzato Piero. Quest’ultimo ha pensato bene di inviare 100 rose bianche anche ad Alfonso.