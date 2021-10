GF Vip Montano e la moglie stregano tutti: Aldo sbeffeggia Goria e Antinolfi

Il GF Vip 6 riserva stasera ad Aldo Montano una grande sorpresa. Il campione di scherma si ritrova di fronte a sua moglie Olga Plachina in giardino, dopo aver visto un video della loro figlia Olimpia. Il gieffino non si aspetta di incontrare proprio a sua dolce metà, eppure confessa di voler parlare con lei di persona. Ed ecco che quando sta per lanciarle un messaggio, lei entra nella Casa di Cinecittà in tutta la sua bellezza. Incantando anche i concorrenti del reality show, non solo i telespettatori, Olga appare emozionatissima.

Aldo e sua moglie stregano tutti durante questo speciale confronto. I gieffini corrono vicino al giardino per assistere di persona all’incontro, mentre il pubblico condivide sui social solo commenti positivi. Montano è sicuramente uno dei concorrenti che, sin dalla prima puntata, ha conquistato un posto importante tra le preferenze dei telespettatori e ora questo incontro non può che alimentare l’affetto nei suoi confronti. “I loro occhi brillano”, scrive qualcuno su Twitter facendo notare l’emozione di entrambi.

Olga inizia a parlare facendo sapere a Montano che sente tanto la sua mancanza. Nonostante ciò, lo invita a proseguire così il suo percorso, perché è “un campione, non solo nella scherma, ma anche nella vita”. È evidente la stima reciproca in questa coppia. La 24enne continua il suo discorso e conferma che tutti fuori stanno bene. Pertanto, consiglia al marito di divertirsi all’interno della Casa e ironizza: “Mi raccomando, però, sempre attentato, che io ti vedo”.

Le dispiace che non riesce a sentirlo e, attraverso le domande delle due opinioniste, ricorda il momento in cui anni fa quello sportivo, bello e italiano le anticipava che avrebbero fatto tante vacanze insieme per conquistarla. Questi viaggi, però, non arrivavano mai e così lo bloccò sui social. Ed ecco che proprio questo suo gesto, portò Montano a combattere per la prima volta per il loro amore e nel 2016 sono diventati marito e moglie.

“Anche Bonolis ha fatto così”, ricorda intanto Sonia Bruganelli. E non mancano i riferimenti agli altri inquilini della Casa del GF Vip 6. In particolare, durante questo confronto, Aldo chiede – ironizzando – a Olga se deve dirgli qualcosa, tipo se c’è una gravidanza in corso. La battuta è collegata, ovviamente, a quanto accaduto ad Amedeo Goria nelle scorse settimane con la fidanzata Vera.

Intanto, Sonia Bruganelli nota che Gianmaria Antinolfi è ammaliato dalla bellezza di Olga e, scherzando, consiglia ad Aldo di stare attento. A questo punto, Montano fa notare che il suo compagno d’avventura non è poi così playboy, da quanto è stato possibile vedere finora. Con Sophie Codegoni si è di recente dichiarato, non ottenendo però il risultato sperato. Con Soleil Sorge la storia non è andata di certo nel migliore dei modi.

E, dunque, Montano ironizza sulla sua situazione sentimentale. Prima di andare via, la moglie di Aldo indica i suoi preferiti della Casa: Carmen Russo e Giucas Casella.