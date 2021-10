GF Vip, la fidanzata di Amedeo Goria zittisce Guenda e Manila Nazzaro

Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria, è tornata a farsi viva. Dopo la visita al Grande Fratello Vip in abito da sposa la modella e imprenditrice 36enne è riapparsa sui social network. Su Instagram ha condiviso diverse storie in cui ha replicato alle critiche degli ultimi giorni. In molti non hanno apprezzato la sua apparizione nel reality show di Alfonso Signorini.

La moldava ha inizialmente risposto a Manila Nazzaro, che nel bunker di Cinecittà ha criticato duramente la compagna di Amedeo Goria e la sua voglia di farsi pubblicità a tutti i costi con una finta gravidanza. “Cara Manila, non continuare a giudicarmi se non conosci i fatti e non sai quello che ho passato. Non sei né un giudice né un avvocato! Trova altri argomenti per attirare l’attenzione!”, ha polemizzato Vera.

La Miales ha ribadito per l’ennesima volta di aver avuto una gravidanza psicologica, o meglio isterica. Si tratta di una sindrome clinica in cui una donna crede di essere incinta malgrado non sia avvenuto un reale concepimento. A questa convinzione si associano modificazioni fisiche e sintomi oggettivi, come la nausea, che possono simulare una dolce attesa.

La dolce metà di Amedeo Goria ha confidato sui social network che la gravidanza isterica è la conseguenza di un trauma vissuto la scorsa estate con l’ex giornalista sportivo. La coppia è stata derubata in vacanza: un brutto colpo per entrambi, che volevano trascorrere solo qualche giorno di relax in Costa Azzurra. Vera ha poi confessato di aver vissuto in passato un’altra gravidanza, questa volta vera, che però non è stata portata a termine.

La Miales non ha esitato a replicare a Guenda Goria, la figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta. L’attrice, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si è lamentata a Casa Chi per il comportamento della “matrigna”. Pronta la replica di Vera:

“Ma quale spettacolarizzazione? Ma ce l’avete un cervello? Smettetela di essere banali, moralisti e finti perbenisti! Ritornate sulla Terra!”

Chi è la fidanzata di Amedeo Goria

Vera Miales ha 36 anni ed è diventata nota agli appassionati di gossip per via della sua relazione con Amedeo Goria, che va avanti da qualche mese. Vera lavora saltuariamente come modella ma ogni mattina si alza alle sei per andare a lavorare nel bar-tabaccheria che gestisce insieme alla madre.

La Miales non è mai stata sposata e non ha figli. L’ex cronista sportivo, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, ha assicurato di fare l’amore cinque volte al giorno con la sua fidanzata.