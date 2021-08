Amedeo Goria e fidanzata derubati da finti poliziotti: terrore nella notte

Vacanza rovinata per il giornalista nonché ex marito di Maria Teresa Ruta

Attimi di paura e spavento per Amedeo Goria. Il giornalista 67enne ha raccontato alla trasmissione radiofonica Trends&Celebrities, in onda su Rtl 102.5 News, l’ultima disavventura che l’ha visto protagonista insieme alla fidanzata, la 36enne Vera Miales. La coppia è stata vittima di alcuni malviventi mentre era in viaggio in auto, di notte, verso la Costa Azzurra.

Amedeo Goria ha spiegato che sia lui sia la compagna avevano molto sonno e avevano così deciso di fermarsi in un autogrill. A un certo punto una persona ha bussato al finestrino di Vera Miales mentre pronunciava la parola “polizia”. I ladri hanno sgonfiato una ruota dell’automobile e, fingendosi poliziotti, hanno chiesto i documenti alla giovane fidanzata di Goria.

Vera Miales ha prontamente preso la borsa, che le è stata scippata via dal malvivente. La compagna di Amedeo Goria è stata così derubata di soldi, documenti, iPhone e altri oggetti personali. “Anche solo il pensiero di dover recuperare tutti quei documenti ci ha rovinato la vacanza. Siamo tornati dopo 6 giorni”, ha spiegato l’ex cronista Rai, oggi in pensione.

Amedeo Goria ha prontamente denunciato il fatto alle autorità competenti ma al momento non ci sono novità sul recupero degli oggetti che sono stati sottratti a Vera Miales.

Amedeo Goria verso il Grande Fratello Vip

Furto a parte, Amedeo Goria è pronto ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip dopo l’esperienza dell’ex moglie Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda. Il giornalista ha confermato le voci che corrono da qualche mese ma ha assicurato che non c’è ancora nulla di definitivo.

Amedeo Goria ha avuto i primi colloqui con i produttori del reality show di Alfonso Signorini ma deve ancora sostenere alcune visite mediche. Proprio a causa di alcuni problemi di salute è sfumata la scorsa primavera la partecipazione del conduttore all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Chi è la fidanzata di Amedeo Goria

Vera Miales ha 36 anni ed è diventata nota agli appassionati di gossip per via della sua relazione con Amedeo Goria, che va avanti da qualche mese. Vera lavora saltuariamente come modella ma ogni mattina si alza alle sei per andare a lavorare nel bar-tabaccheria che gestisce insieme alla madre. La Miales non è mai stata sposata e non ha figli. Goria ha confidato che la passione tra i due è alle stelle tanto da fare l’amore pure cinque volte al giorno.