Già di per sé suona alquanto stridente uno sciopero della fame al Grande Fratello Vip per la vicenda di Chico Forti. Non perché tale vicenda non meriti attenzione, quanto piuttosto perché il contesto della Casa più spiata d’Italia non sembra proprio consono ad affrontare siffatto tema. Un minuto prima si parla di chi non si pulisce le orecchie e un minuto dopo Jo Squillo se ne salta fuori dal nulla, buttando in pasto al pubblico del reality una storia complessa sotto tutti i punti di vista (giudiziario, politico e diplomatico).

Al di là di ciò, l’attivista e cantante milanese, oltre a trattare in modo surreale Alfonso Signorini come una sorta di ministro degli Esteri (“Tienici informati, è importante”), ha deciso di mostrare quanto tenga alla causa e quanto la voglia sposare. Ecco allora che venerdì sera ha annunciato che avrebbe cominciato lo sciopero della fame. Detto, fatto! Non solo: Jo ha fatto proseliti, visto che Raffaella Fico e Sophie Codegoni hanno detto che si sarebbero unite a lei. Ed è qui che è iniziata la farsa.

Senza dubbio Jo Squillo è agguerrita, seria e decisa, seppur, come sopra detto, magari, tali battaglie andrebbero probabilmente combattute in altre sedi. Sophie e la Fico, invece, hanno subito trasformato lo sciopero in una farsa nemmeno rendendosene conto. “Si, facciamolo, così se usciamo lunedì sera siamo anche più magre”, hanno detto.

Punto primo: naturalmente uno sciopero della fame lo si fa perché si crede in ciò in cui si sta protestando e non per dimagrire (chissà se Raffaella e la Codegoni almeno conoscono la vicenda di Forti). Punto secondo: anche se fosse fatta passare per una battuta, quella del dimagrimento, sul tema Chico Forti non c’è proprio da scherzare. Ma la farsa non è finita qui. Il bello deve ancora arrivare.

L’ex di Balotelli e l’ex tronista, dopo avere digiunato delle ore, si sono accorte di avere fame. Ma che strano! Avranno provato a resistere in nome di un ideale virtuoso? Manco per idea. Avevano un altro problema: come nutrirsi senza che Jo Squillo se ne rendesse conto. Soluzione pronta: rifugiarsi in magazzino e mangiare di nascosto. Finita qui? Assolutamente no.

Alcuni telespettatori, via social, hanno segnalato che a porgere su un piatto d’argento la soluzione alle due affamate sia stato un autore del GF Vip. “Raffaella e Sophie che devono mangiare di nascosto perché avevano promesso a Jo Squillo di fare lo sciopero della fame con lei ma gli autori gliel’hanno vietato e hanno paura che dia di matto”, ha raccontato un utente.

Dulcis in fundo: mentre l’allegra comitiva formata dagli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia in giardino cucinava una grigliata succulenta, Jo ha mostrato le sue spalle larghe: “Fratelli, voi mangiate la carne, noi ci nutriamo invece di spiritualità e di acqua. Abbraccio le sorelle, Raffa e la mitica Sophie, che mi accompagnano in questa mia lotta“. Chissà come reagirà l’attivista quando saprà che le sue compagne di lotta si sono saziate di nascosto. La farsa continua!