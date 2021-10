Le fake news di Jo Squillo: perché Signorini deve urgentemente intervenire

La showgirl ha sostenuto tesi strampalate circa il consumo di latte e la perdita dell’udito, citando la vicenda di suo padre. In questo caso non c’entra nulla il Politically correct: perché il GF Vip deve intervenire immediatamente

Urge un intervento di Alfonso Signorini o di chi per lui al Grande Fratello Vip: in qualche modo bisogna mettere un freno a Jo Squillo, al secolo Giovanna Coletti. Nelle scorse ore la 59enne milanese ha di nuovo diffuso una fake news. Ed è bene che sia al più presto richiamata e che le si dica in maniera chiara e netta di piantarla di sostenere tesi che nulla hanno di medico-scientifico. La svolta che quest’anno il direttore di Chi Magazine ha dato sulle bacchettate relative al ‘politicamente corretto’, o per dirla all’inglese al Politically correct, in questo caso nulla ha a che fare. Bene che per una parolaccia o una battuta venuta male non ci sia la gogna mediatica per l’inquilino di turno. In effetti nelle edizioni scorse, su tal fronte, Signorini&Co hanno raggiunto un moralismo parossistico alquanto insopportabile. Nel caso di Jo Squillo, però, si è in un altro campo. Ma che cosa ha detto la cantante?

Jo Squillo, vegana convinta, conversando in merito alla salute di suo padre ha connesso la perdita dell’udito del genitore al consumo di latte. “Mio padre era ghiotto di latte. Mangiava tutti i giorni latte, infatti è diventato sordo. Io gli dicevo “forse è anche il latte”. Ma lui “no, il latte fa bene””, ha sostenuto parlando con il compagno d’avventura Aldo Montano. Lo schermitore in passato aveva reso noto a livello pubblico la sua allergia alla caseina. Un problema che l’ha costretto ad andare in ospedale in diverse occasioni.

Sarebbe stata proprio questa proteina, presente nel latte e nei latticini, a provocare i problemi di salute nel padre di Jo. Almeno ciò è quel che ha sostenuto la cantautrice. Così ha dichiarato che la “caseina è una colla. E infatti gli ha incollato le orecchie (al padre, ndr)”. Non è la prima volta che la Squillo si avventura in teorie bizzarre circa gli effetti negativi che il latte avrebbe sulla salute. Nei giorni scorsi, a colloquio con Ainett Stephens, aveva parlato di una presunta correlazione tra il consumo di latte e la presenza di noduli al seno.

GF Vip: le strampalate tesi di Jo Squillo: si attende un intervento

Punto primo, che è subito bene chiarire: la comunità scientifica e i ricercatori (come quelli di Airc e Fondazione Umberto Veronesi) hanno smentito in più frangenti, ancor prima che Jo Squillo si avventurasse in fuorvianti riflessioni, che il latte faccia male alla salute. Si tratta di una notizia falsa. Altrimenti detto si è innanzi a una fake news.

Sui social tanti telespettatori del GF Vip hanno sottolineato la questione riguardante la showgirl, auspicando che la trasmissione, nel corso della diretta, prenda una posizione netta e seria sulla vicenda, smentendo quel che ha detto Jo Squillo. Signorini&Co, in questo caso, dovrebbero dar retta al pubblico perché, come sopra accennato, qui non si tratta di giudicare un episodio relativo a una parolina fuori posto. Qui si tratta di contestare tesi anti-scientifiche. In un momento storico in cui la disinformazione si diffonde alla velocità della luce e innesca in alcune persone comportamenti e abitudini dannose, laddove si può, è bene mettere una pezza. Subito!