GF Vip, Jo Squillo si presenta col burqa: Signorini lo fa levare in fretta

La cantante siede nel salotto della Casa di Cinecittà indossando il capo di abbigliamento solitamente portato dalle donne in Afghanistan e in Pakistan

Jo Squillo riesce a conquistare la scena nella prima fase di questa terza puntata del Grande Fratello Vip 6. La cantante, per questa serata, decide di indossare il burqa e, ovviamente, non può passare inosservata. Qual è il motivo di questa sua scelta? Lei stessa racconta di aver preso questa particolare decisione per mostrare vicinanza alle donne che vivono a Kabul, in Afghanistan. Dopo la conquista dei talebani, la situazione per la figura femminile è davvero disastrosa e devastante.

Proprio per questo motivo, Jo Squillo prende questa decisione così forte nella prima serata di Canale 5. Il suo scopo è quello di ricordare “anche in un momento di gioia e leggerezza” ciò che stanno vivendo le donne a Kabul. C’è effettivamente il timore che la situazione in Afghanistan venga presto dimenticata e archiviata. Ci sono, però, tante persone disposte a portare avanti determinati messaggi per tenere in risalto la questione, in modo che possano arrivare degli aiuti concreti.

“Non possiamo non creare degli atti di solidarietà alle sorelle di Kabul”, dichiara Jo Squillo al GF Vip 6 indossando il burqa. Per lei questo è un segnale che bisogna dare per arrivare a “creare delle azioni di libertà”. Poi girandosi anche verso le sue coinquiline fa notare quanto siano fortunate. In questa circostanza, Alfonso Signorini ascolta le motivazioni della cantante e poi le chiede di togliere il burqa.

Il conduttore, più volte, fa presente alla concorrente che, avendo trasmesso questo messaggio, può proseguire la puntata senza il capo di abbigliamento. Sebbene sia d’accordo con la sua idea, Alfonso ripete più di una volte a Jo Squillo di mettere via il burqa. Intanto, on mancano sui social i messaggi di sostegno nei confronti della cantante.

Ma c’è anche chi critica, come si può immaginare. “Che pagliacciata”, scrive qualcuno. “Non approvo per niente il suo gesto”, condivide qualcun’altro. Arrivano i commenti positivi anche: “D’accordo o no sulla scelta, Jo Squillo ha fatto bene a parlare di questo tema. Giusto e doveroso”.

Non tutti lo sanno, la cantante avrebbe voluto già indossare il burqa la scorsa puntata. Aveva annunciato che avrebbe fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà indossando il burqa, per mettere in scena un forte gesto di solidarietà verso le donne di Kabul.

È poi arrivata con avvolta da una bandiera arcobaleno, per lanciare un messaggio di sostegno alla comunità LGBT.