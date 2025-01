Belen rifiutata, Mastronardi e Todaro crac nozze…chicche e gossip

Chiara Ferragni non è incinta. Lo ha riferito lei stessa attraverso una stringata nota inviata a Dagospia e scritta di suo pugno. La smentita è giunta dopo che nei giorni scorsi il magazine Oggi aveva riferito di una sua visita di oltre un’ora alla clinica ostetrica Mangiagalli.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro pare che stiano vivendo un’acuta crisi coniugale. Lei ha levato tutte le foto di coppia su Instagram. Inoltre, a chi sotto ai suoi post ha sostenuto che il matrimonio sia finito, non ha risposto. Molto attiva invece nel rispondere a chi le ha fatto dei complimenti. Tra l’altro, sembra che da settimane lei e Todaro conducano vite separate.

Pure Alessandra Mastronardi e il marito Giampaolo Sannino sarebbero giunti ai titoli di coda. Non avrebbero trascorso assieme nemmeno le feste di Natale. La crisi, iniziata mesi fa, non sarebbe rientrata.

Alessia Marcuzzi, di recente intervistata dal Corriere della Sera, si è dichiarata single e appagata dal punto di vista professionale. Per il momento si basta da sola, domani chissà…

Anche Belen Rodriguez è sola soletta. Conversando con alcuni fan su Instagram ha pure confidato di avere ricevuto dei due di picche. Quando qualcuno le ha scritto “chi mai avrà il coraggio di rifiutare Belen?”, lei ha replicato con un inaspettato “E invece”. Ora è caccia ai nomi di chi l’ha snobbata.

Ilary Blasi è sbarcata su Netflix con “Ilary”, serie tv che la vede protagonista nel racconto della sua vita post matrimoniale. Oggi sta con Bastian Muller. Ha confidato che con l’imprenditore tedesco ha trovato un bel feeling anche a letto. In particolari Ilary ha sussurrato che è una donna che quando fa l’amore le piace “stare comoda” e che non è una che cerca situazioni strane. “Sono tradizionale”, ha chiosato. Amen!

Sempre nella serie Netflix c’è un dialogo tra la Blasi e Michelle Hunziker. Quest’ultima dichiara di essere single, ma Ilary fa intendere che tale versione ufficiale non corrisponde alla realtà. C’è davvero qualche uomo misterioso nella vita della conduttrice svizzera?

Chi sicuramente non è più single è Elisabetta Gregoraci che avrebbe trascorso un Capodanno “bollente” con Thomas Talin. Ci sarebbero state anche le presentazioni in famiglia. Lui ha 16 anni meno di lei, ma l’età pare che non sia un problema per i due piccioncini.

Francesca Cipriani ha spiegato che in questo momento non può restare incinta, seppur lo desidera molto. Motivo? Si sta curando per una miocardite.

Carolina Stramare, ex Miss Italia, è diventata mamma per la prima volta. Ha accolto la piccola Bianca. Il neo papà è naturalmente il suo compagno, il calciatore Pietro Pellegri.