Alessia Marcuzzi: “Felicemente single. Mediaset? Via per i reality”

Giovedì, 9 gennaio, su Prime Video debutterà il nuovo reality condotto da Alessia Marcuzzi con la Gialappa’s Band, “Red Carpet – Vip al tappeto”. La Marcuzzi sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista lavorativo, con ben due progetti su Prime Video, tra cui un game show olandese chiamato “The Traitors”, e un programma in arrivo su Rai 2 in primavera, tratto da un format francese. A ciò si aggiunge il suo recente ruolo di giudice a Tale e Quale Show. Insomma, da quando ha lasciato la Mediaset, la carriera della conduttrice sembra aver preso una svolta decisamente positiva.

In un’intervista a Il Corriere della Sera, la Marcuzzi ha spiegato le ragioni dietro il suo addio all’azienda di Pier Silvio Berlusconi, confessando di aver sentito il bisogno di cambiare strada dopo anni in cui si è sentita “legata” ai reality:

A 50 anni è tempo di bilanci, lavoravo senza sosta da quando ne avevo 17. Non c’è stato nessuno strappo con Mediaset, ma è stata una scelta dovuta al momento, una scelta fatta in nome di quella libertà di cui parlavo prima. Volevo concedermi la possibilità di condurre i programmi che mi piacciono, non volevo rimanere legata ai reality, volevo cambiare, sentivo che dovevo scegliere dei programmi diversi, scriverne uno mio come è stato per Boomerissima, o fare cose che Canale 5 non aveva in mente per me. Avevo voglia di progetti più affini a quella che sono oggi.

Ad oggi, infatti, la presentatrice ammette di essere più serena, anche perché non si sente più costretta a dover prestare un’attenzione maniacale agli ascolti televisivi:

Un tempo aspettavo i dati con le farfalle nello stomaco, molte volte hanno aiutato anche la mia autostima. Oggi sono più serena, ho due aziende che vanno bene, lavorativamente parlando sono appagata. Certo ammetto che è una felicità estrema non dover aver a che fare con gli ascolti.

Un sogno ancora nel cassetto? Ovviamente, il Festival di Sanremo. “Lo guardo tutti gli anni. Visto che gli ultimi due anni l’ho fatto al freddo con Fiorello, l’unica cosa che chiederei è di farlo all’Ariston, al calduccio. Vi prego, fatemi stare dentro!”, ha scherzato la presentatrice su Il Corriere della Sera, ammettendo di ambire alla conduzione dell’evento più importante dello spettacolo italiano.

Spazio, poi, alla vita privata. “Sono felicemente single. Sto bene, circondata dall’amore di tante persone che mi amano”, ha spiegato Alessia Marcuzzi. Tuttavia, ha confessato di essere rimasta profondamente infastidita di recente a causa dei titoli “clickbait” fuorvianti, che rischiano di crearle problemi nella sua vita privata e all’interno della sua famiglia allargata:

Mi danno fastidio i titoli che cercano clickbait. Ho una famiglia da tenere insieme, anzi varie famiglie perché sono madre di due ragazzi avuti da due papà diversi. Siamo fortunati ad andare tutti d’accordo, mi impegno tanto a tenere unita questa famiglia allargata così bella. Quindi non mi piace quando stravolgono quello che dico e questo interferisce sulla mia vita privata.

“La presenza della Gialappa è uno dei motivi per cui ho scelto di fare questo programma, un format giapponese leggero e divertente”, ha infine detto del suo nuovo programma su Prime Video, Red Carpet – Vip al Tappeto. In realtà, la Marcuzzi non sarà solo la conduttrice, ma anche il capo di un’agenzia di guardie del corpo. Il format vede tre squadre di bodyguard sfidarsi in una competizione mai vista prima: scortare cinque celebrità lungo un percorso fino alla meta finale, assicurandosi che queste restino sempre sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Le “dive” da proteggere saranno Giulia De Lellis, Melissa Satta, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini ed Elettra Lamborghini. Tra le guardie del corpo, invece, spiccano comici come Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Herbert Ballerina e molti altri.