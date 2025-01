Todaro e Francesca Tocca, l’ora più buia: via le foto e voci di addio

Pare che sul matrimonio di Raimondo Todaro e Francesca Tocca si stiano addensando nubi sempre più plumbee. Da tempo la coppia non appare insieme. Nemmeno durante le feste natalizie c’è stato alcun accenno di complicità, almeno pubblicamente. Potrebbe anche darsi che i due danzatori abbiano passato il Natale in solitaria. Ma c’è dell’altro: Tocca ha fatto piazza pulita sul suo profilo Instagram delle foto con il marito. Non ce ne sono più. E non è finita qui la faccenda…

L’ex volto di Amici di Maria De Filippi, nelle scorse ore, ha postato uno scatto bollente su Instagram sponsorizzando un noto marchio di abbigliamento intimo. Tanti i fan a cui ha fatto perdere la testa e che si sono precipitati a commentare spargendo complimenti a destra e a manca per sottolineare la bellezza e la forma fisica invidiabile della ballerina. Lei ha ringraziato diversi supporters. Quando però qualcuno ha sostenuto che la relazione con Todaro sia giunta al capolinea, ha preferito non intervenire. Nessuna smentita. Strano!

Riassumendo, da settimane la danzatrice e il coreografo, almeno monitorando i loro spostamenti grazie alle loro pubblicazioni sui social, sembra che conducano vite separate. Sul profilo di lei sono sparite le foto di coppia. Addirittura, qualche giorno fa, la Tocca aveva pure levato il “segui” a Raimondo. Dopo che la vicenda è diventata di dominio pubblico, il “segui” è magicamente riapparso. Come già sottolineato, non c’è però stato alcun altro gesto a scacciare le voci della presunta crisi in corso.

Infine è bene sottolineare che quando di recente Francesca Tocca è stata ospite a Verissimo, nella trasmissione di Canale Cinque, ci è andata da sola e senza il marito. Inoltre Silvia Toffanin non le ha fatto alcuna domanda su Todaro. Strano, molto strano, visto che sempre, anche come forma rituale, chiede: “E l’amore?”. Con la danzatrice, invece, non è stato toccato in alcun modo il tema. Il sospetto è che la ballerina possa aver chiesto espressamente alla conduttrice di non toccare la questione. Il motivo potrebbe appunto essere la presunta crisi. Sembra che il matrimonio stia attraversando la sua ora più buia.