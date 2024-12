Francesca Tocca e Todaro, tira una brutta aria? Retroscena natalizi

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, tutto bene? Pare che tra marito e moglie tiri una brutta aria. Giorni fa lei ha levato il “segui” su Instagram al coreografo. Dopo che il fatto è stato notato ed evidenziato dalla stampa, il “segui” è riapparso per magia. Il gesto è comunque stato considerato come un segno di maretta coniugale. Tutto risolto, felici e contenti? Mica tanto, sembra. Durante la settimana di Natale, i due danzatori non si sono mostrati assieme pubblicamente. Todaro si è limitato a fare storie su Instagram su alcuni suoi impegni professionali e per sponsorizzare dei prodotti, Tocca si è immortalata con la figlia Jasmine (11 anni) e ha pubblicato materiale di alcuni suoi lavori. Ma come, nemmeno un quadretto familiare sotto l’albero di Natale? No, nessun quadretto.

C’è dell’altro: in questo momento Francesca si trova a Roma, Raimondo in Sicilia. Insomma, sono lontani (per lavoro o c’è altro sotto?). Lo hanno fatto intuire i diretti interessati postando storie dai luoghi ora citati. Altro particolare che spinge a credere che la coppia sta affrontando un periodo tutt’altro che roseo è che da tempo, entrambi, non si commentano più reciprocamente i post. Fino a qualche settimana fa non mancavano mai cuoricini rossi di apprezzamento e commenti al miele. Adesso tutto tace. Come poc’anzi accennato, pure durante le festività natalizie silenzio tombale. Nessuna foto affettuosa di coppia, nessun gesto di dolcezza familiare. Qualcuno direbbe: “Qui gatta ci cova”. E non è finita qui…

Circa un mese e mezzo fa, la Tocca è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, alla quale ha spiegato perché non fa più parte del programma Amici di Maria De Filippi. Come è noto, la conduttrice veneta pone sempre una domanda sull’amore, chiedendo ai suoi ospiti come vada con i rispettivi partner. Alla ballerina, invece, non ha chiesto alcunché su Todaro.

Strano, parecchio strano, visto che il coreografo è stato in diverse occasioni ospitato a Verissimo dove ha sempre parlato anche dei suoi affari di cuore, cioè della moglie. Chissà perché la Toffanin non ha voluto sapere nulla del tema sentimentale quando ha chiacchierato con la danzatrice. Forse c’è stata una richiesta esplicita prima dell’intervista di non toccare il tema perché delicato in questo momento?