Carolina Stramare è mamma: sesso e nome del bebè, chi è il papà

Carolina Stramare, 25 anni, è diventata mamma per la prima volta. Lo ha annunciato lei stessa attraverso un’emozionante video pubblicato sul suo profilo Instagram poco dopo aver partorito. L’ex Miss Italia 2019 ha dato alla luce una figlia. Nome scelto? Bianca. Nel filmato con cui ha reso pubblica la lieta notizia la si vede nel lettino d’ospedale con in braccio la neonata. Al suo fianco il suo fidanzato nonché neo papà, il calciatore Pietro Pellegri, che bacia lei e la piccola creatura da poco venuta alla luce. Più che palpabile l’emozione della neo mamma che è scoppiata in un pianto liberatorio e di gioia.

“Bianca, il nostro cuore scoppia di amore”, ha scritto la 25enne genovese a corredo del dolce video con cui ha fatto sapere della nascita della piccola. Immediatamente il post è stato preso d’assalto dai fan che si sono congratulati con i neo genitori, augurando il meglio alla bimba. Tanti anche i volti noti che hanno piazzato cuoricini e frasi zuccherose per salutare la neonata e complimentarsi con Stramare e Pellegri. Tra queste Cristina Chiabotto, Sonia Lorenzin, Costanza Caracciolo, Rachele Risaliti e Virginia Stablum.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Chi sono Carolina Stramare e Pietro Pellegri

Carolina Stramare, dopo essere stata proclamata Miss Italia nel 2019, si è fatta conoscere meglio dal pubblico televisivo prendendo parte nel 2021 nel ruolo di co-conduttrice a Scherzi a parte e partecipando come concorrente nel 2023 al reality di Sky Uno Pechino Express 10 (nel gioco ha fatto coppia con Barbara Prezja, formando la coppia delle Mediterranee). ). Inoltre, circa tre anni fa, era stata arruolata per gareggiare a L’Isola dei Famosi, ma è stata costretta a ritirarsi anzitempo per sopraggiunti problemi familiari.

Per quel che riguarda Pellegri, anche lui è genovese. Classe 2001, è un calciatore professionista. Al momento indossa la maglia del Torino. Si è legato all’ex Miss Italia poco più di un anno fa. Un amore travolgente; infatti, in poco tempo, i due hanno deciso di mettere su famiglia, sogno coronato con appunto la venuta alla luce della piccola Bianca.

A proposito di come è nata la love story, Stramare, in una intervista, ha rivelato che inizialmente ha snobbato il giocatore. “Ha cominciato a scrivermi messaggi, ma io non gli rispondevo mai e lui s’imbestialiva. In seguito, con la scusa della cena di squadra, ci siamo rivisti a Milano e alla fine io mi sono dovuta ricredere”, ha raccontato di recente l’ex Miss Italia.