Ilary Blasi, tutto sul rapporto a letto con Bastian: “Farlo strano ma…”

Ilary Blasi a ruota libera sul rapporto intimo con Bastian Muller, l’uomo con cui fa coppia dopo che è finito il matrimonio con Francesco Totti. Nella serie tv Netflix “Ilary”, la conduttrice romana ha parlato ampiamente dei suoi ‘affari di letto‘, fornendo dei dettagli su che cosa combina sotto le lenzuola con il tenebroso imprenditore tedesco. Non ha riferito nulla di volgare e nulla di eclatante anche perché la Blasi, come lei stessa ha spiegato, non è donna che ama inventarsi chissà quali mosse. Tutt’altro: le piace stare comoda e farlo in modo “classico”.

Nella nuova serie tv, ad un certo punto è stata posta una domanda diretta sull’intimità alla conduttrice. “Ho un buon rapporto con il sesso”, la risposta sincera. Poi ha aggiunto che per lei parlare di rapporti intimi non è mai stato un tabù. E infatti ha anche fatto delle rivelazioni sull‘intesa con il nuovo compagno. Pare che vada tutto a gonfie vele e che la ‘novità’, anche sul fronte ‘letto’, le stia facendo bene. Per spiegare la situazione, la Blasi si è affidata ad un proverbio più che chiarificatore: “L’intimità con una nuova persona dopo 20 anni? C’è un detto ‘scopa nuova, scopa bene’”.

“Quando c’è attrazione di conseguenza viene tutto naturale. L’intimità è la cosa più naturale che c’è. Non ho trovato difficoltà ad adattarmi a un nuovo corpo”, ha raccontato sempre la Blasi che ha poi fornito ulteriori dettagli della sua vita privatissima, spiegando che a letto le piace qualche volta sperimentare situazioni nuove, ma che per lo più ama andare sul sicuro, ossia sul “classico”:

“Sempre quello fai, non è che ti puoi inventare chissà cosa. Ma anche con le amiche non è che dico chissà cosa, sì certo il racconto e la battuta ci sono sempre state, ma niente più. Il sesso è divertimento, è leggero. Tabù? Lo puoi pure ‘fare strano’, però posso dire una cosa? Io sto comoda a letto. Sì, una volta fa una cosa diversa, però con il classico non ti sbagli mai”.

Ilary Blasi e la nuova serie tv Netflix

Dopo “Unica“, Blasi è tornata su Netflix con “Ilary” (disponibile sulla piattaforma a partire da giovedì 9 gennaio 2025). Il primo lavoro è stato quasi interamente dedicato alla separazione da Francesco Totti. Il secondo invece racconta la sua vita post matrimoniale. Inevitabilmente il focus si è spostato dal legame con l’ex stella della Roma a quello con il nuovo compagno Bastian Muller, conosciuto per caso in aeroporto, negli Usa. Lui non sapeva chi fosse lei, non conoscendo nulla del mondo dello spettacolo del Bel Paese. Si è accorto solo in seguito della popolarità della conduttrice visto che, di punto in bianco, si è ritrovato alle calcagna un giorno sì e l’altro pure uno stuolo di paparazzi. “Gli ho rovinato la vita”, ha commentato ridendo la Blasi quando ha raccontato come è nata la love story.