Ilary Blasi chiude con Mediaset: “Non mi vedrete. Bastian? Macello”

Ilary Blasi tornerà a condurre qualche programma televisivo su Mediaset oppure, come si mormora da tempo, si fermerà? La seconda opzione è quella veritiera. Lo ha annunciato la stessa presentatrice romana rilasciando un’intervista a FQ Magazine, con cui ha anche parlato del nuovo fidanzato Bastian Muller e della docu-serie targata Netflix “Ilary”, in uscita il 9 gennaio sulla piattaforma americana di streaming. Dunque le voci che la volevano lontana dal Biscione erano più che fondate. Per ora non è previsto alcun suo impegno sulle reti berlusconiane.

Ilary Blasi e il grande gelo con Mediaset: le tappe della crisi

“Dopo Battiti Live, il nuovo documentario ‘Ilary’, mi rivedrete di nuovo in tv? Per ora no. Mi vedrete in tv, ma su Netflix”. Così Ilary Blasi. Quindi nessun nuovo progetto in vista. Dalle parole rilasciate a FQ Magazine sembrerebbe che la decisione di lasciare la conduzione (temporaneamente o definitivamente?) sia una scelta sua. La situazione potrebbe essere più complessa: lo scorso anno la Blasi è stata dirottata a Battiti Live; è si andata in onda in prima serata sull’ammiraglia Mediaset, ma in estate, cioè nella stagione che conta meno, televisivamente parlando.

Che tiri una brutta aria con il Biscione lo si è compreso anche pochi giorni fa. Ilary, per promuovere la sua nuova docu-serie Netflix, è stata ospitata dal Tg1, vale a dire dalla Rai. Se fosse stata in ‘buone’ con Mediaset sarebbe magari stata chiamata anche in una delle reti di Cologno Monzese. E, invece, niente, nemmeno un’ospitata dall’amica del cuore Silvia Toffanin a Verissimo.

Si sussurra che Pier Silvio Berlusconi si sia legato al dito il fatto che la conduttrice, per anni ”allevata’ da Mediaset, quando si è trattato di parlare della separazione con l’ex marito Francesco Totti, si sia affidata a Netflix e non all’azienda per cui ha lavorato da quando era giovane.

Ilary Blasi e il “macello” combinato nella vita del fidanzato Bastian Muller

Tornando all’intervista concessa a FQ Magazine, Ilary ha anche parlato del nuovo fidanzato Bastian Muller, tenebroso imprenditore tedesco che si è ritrovato catapultato al centro del gossip italiano, suo malgrado. Così la Blasi quando le è stato domandato che cosa le abbia dato il compagno:

“Sicuramente io ho dato a lui un casino! (scoppia a ridere, ndr) Un macello! L’ho rovinato con tutti i paparazzi, dietro… È una vita che non si aspettava assolutamente. Un mondo così lontano dal suo, un modo così di vivere di certo non l’avrebbe mai immaginato. L’ho incontrato in un periodo della mia vita un po’ particolare, definiamolo così. Mi ha dato la forza del confronto, del dialogo. Ho trovato una persona con cui condividere non il passato, ma semplicemente magari dei momenti vissuti assieme. Pensiamo in due”.

Infine la conduttrice ha confermato di aver passato il test per criminologia, ma che non ha ancora iniziato il percorso di studi.