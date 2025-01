Totti e l’invito di Ilary Blasi a casa sua: arriva la replica dai Caraibi

Nelle scorse ore Ilary Blasi ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica, ricordando che l’invito fatto nella docu-serie “Unica” (Netflix) all’ex marito Francesco Totti è ancora valido e che spera che possa un giorno trovare una risposta positiva. Che cosa aveva detto la conduttrice? Di augurarsi che un giorno avrebbe potuto avere a cena l’uomo con cui è stata sposata per quasi 20 anni assieme ai loro figli. Ilary ha però aggiunto che la sua idea, per ora, non è stata minimamente presa in considerazione dall’ex calciatore.

Ebbene, come ha reagito quest’ultimo alle recenti esternazioni dell’ex moglie? Postando nelle sue storie Instagram delle foto romantiche con l’attuale compagna Noemi Bocchi, con tanto di tappeto musicale zuccherosissimo, vale a dire il brano “Tu sei” di Eros Ramazzotti... “Sei dentro il mio sangue tu, sei una ragione tu, travolgente come il vento che scuote il mare, sei tutto quello che vorrei…!”. La canzone è stata posta a corredo di uno scatto in cui Totti e Noemi si abbracciano amabilmente in costume a Santo Domingo, dove si trovano in vacanza in questo momento.

L’ex capitano della Roma ha anche pubblicato scatti assieme a tutti i suoi figli (Cristian, Chanel e Isabel) e a quelli della Bocchi (Sofia e Tommaso, nati dalla storia con l’ex marito Mario Caucci). Tutti si trovano ai Caraibi. La curiosità da notare è che Totti quasi mai posta immagini romantiche e private. Stavolta lo ha fatto, guarda caso poche ore dopo l’intervista della Blasi che ha pure narrato di essere felice assieme a Bastian Muller e che dopo la separazione si è ripresa alla grande. Insomma, pare che entrambi tengano a lanciarsi segnali a distanza. Dalla serie, “tu stai bene ma pure io non scherzo”.

Noemi Bocchi e Francesco Totti hanno lavato i panni sporchi a casa

Da notare anche che tra Noemi e Totti è tornato il sereno dopo il patatrac scoppiato qualche settimana fa, più precisamente a ottobre, quando il magazine Gente ha sorpreso Francesco in dolce compagnia con la giornalista Marialuisa Jacobelli, la quale ha confermato di avere avuto una liaison con l’ex stella giallorossa. Totti non ha mai ammesso il tradimento, ma non lo ha nemmeno mai smentito con fermezza. Stesso atteggiamento assunto da Noemi. I panni sporchi si lavano a casa, recita un popolare detto. Pare che la coppia abbia seguito fedelmente tale consiglio e abbia risolto la faccenda privatamente e brillantemente.