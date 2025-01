Ilary Blasi invita Totti a cena e svela come ha reagito. E su Toffanin…

Tra una settimana, uscirà su Netflix “Ilary”, la docu-serie in 5 puntate con protagonista Ilary Blasi. La conduttrice tv, dopo “Unica”, in cui ha narrato la sua versione della rottura con Francesco Totti, ora rivelerà i dettagli della sua nuova vita, quella post matrimonio vissuta assieme al nuovo fidanzato Bastian Muller, agli amici e naturalmente a figli. Intervistata dal quotidiano La Repubblica, l’ex Letterina di Passaparola ha anche confidato la reazione che ha avuto l’ex marito al suo invito a cena di qualche mese fa e ha chiarito i suoi rapporti attuali con Silvia Toffanin (si è mormorato che tra le due presentatrici sia calato il gelo dopo anni di amicizia).

Ilary Blasi: “Totti? Ecco la cosa che mi ha maggiormente ferita”

La Blasi ha cominciato raccontando che sulle cose che le interessano è sveglia e non si lascia abbindolare. Così, quando le è stato chiesto di chi si fida e come riconosce i ruffiani, è arrivata la seguente risposta: “Di chi mi fido? In primis di me stessa, di mia madre e delle mie sorelle”. Su ciò che è accaduto da quando si è lasciata con Totti si dice serena: “Sono tranquilla, veramente. E poi la vita cambia”. La cosa che l’ha maggiormente ferita di tutta la vicenda legata alla separazione? In questo caso la replica è dettagliata e fa riferimento alla lunga intervista che Totti rilasciò al Corriere della Sera circa ventiquattro mesi fa. Trattasi della famosa chiacchierata in cui l’ex capitano della Roma narrò della guerra dei Rolex:

“Cosa mi ha ferito di più? Quando è uscita l’intervista di Francesco sul Corriere della sera due anni fa. Non me l’aspettavo proprio. Pensi che manco me n’ero accorta quella mattina, non avevo letto il giornale. Mi ha avvisato Graziella (Lopedota, la sua manager e grande amica ndr)”.

Ilary ha proseguito dicendo che ovviamente la separazione “non è una cosa bella”, ma che lei ha preferito viverla come una “seconda chance”. Ciò he più le pesa della rottura matrimoniale è la questione legata ai figli: “Il rammarico è nei confronti dei miei figli. Non vengo da una famiglia di separati, i miei stanno insieme da una vita, ho avuto un bell’esempio”.

Ilary Blasi e l’invito a cena a Totti: come ha risposto l’ex marito

Nel libro “Che stupida” ha scritto di augurarsi di avere un giorno la possibilità di ritrovarsi a casa sua assieme ai figli e a Totti, davanti a un piatto di spaghetti. Non perché nutra il sogno di ricongiungersi all’ex marito sentimentalmente, quanto perché spera di poter vivere una sorta di pace in stile famiglia allargata. Questa l’immagine che ha descritto nel libro: “Scolo gli spaghetti, chiamo i nostri figli e tutti insieme ti aspettiamo per cena. Verrai?”. A quell’invito messo nero su bianco, come ha reagito Totti? C’è stata risposta sì o no? “No. La speranza è l’ultima a morire, sarebbe carino”.

Oggi al suo fianco c’è l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Ilary ha spiegato che lui è “fisico” e che è romantico, tutto ciò che lei non è. “Ha capito che sono fatta così e mi accetta”, ha evidenziato la conduttrice.

Lite con Silvia Toffanin? La verità di Ilary

Di recente si è sussurrato che l’amicizia ventennale sbocciata a Passaparola con Silvia Toffanin sia stata messa in crisi per dei rapporti che sarebbero non idilliaci tra Ilary e Pier Silvio Berlusconi. Si è sussurrato che il manager si sia legato al dito che la Blasi abbia scelto Netflix per narrare le sue vicende private, snobbando Mediaset. Il gelo che si sarebbe venuto a creare avrebbe anche intaccato il legame con la Toffanin. Cosa c’è di vero? “‘Sta cosa mi fa così ridere. Silvia scherza: “Quindi ci siamo separate?”. Ci sentiamo sempre e non parliamo mai di lavoro”. Dunque non ci sarebbe alcun problema tra le due conduttrici.

E la tv? “Non sono bulimica di televisione, spesso dico no, non so se sia un bene o un male, mi devo appassionare al progetto. Preferisco stare a casa a guardare la tv, più che farla. Ho iniziato piccolissima, con gli spot, ho girato due o tre film. Mi ero messa in testa che volevo presentare. Il cinema mi incuriosisce, ma se sei troppo televisiva non va bene. Vediamo, mi divertirebbe provare”.