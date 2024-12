Ilary Blasi tira dritto: i 2 gran rifiuti a Berlusconi e gelo con Toffanin

Nuove voci relative a Silvia Toffanin e Ilary Blasi, la cui amicizia è sbocciata oltre due decenni fa quando erano ‘Letterine’ a Passaparola e ora sarebbe in crisi. Si parla di ‘gelo’ tra le due conduttrici. A spifferare che il rapporto si sarebbe guastato è il giornalista Alberto Dandolo che, sul magazine Oggi, ha sostenuto che a mettere in ‘ghiaccio’ il legame sarebbero state le ultime scelte professionali dell’ex moglie di Francesco Totti. Sempre Dandolo, lo scorso agosto, sussurrava di un’amicizia non più granitica.

Ilary Blasi e i no a Pier Silvio Berlusconi

Come è arcinoto Silvia Toffanin è la compagna di vita del numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. E come è arcinoto, Ilary Blasi, nella scorsa stagione televisiva, è finita ai margini dell’universo del Biscione. A L’Isola dei Famosi è stata sostituita da Vladimir Luxuria. Le è stata così affidata la conduzione di Battiti Live, trasmissione estiva ‘marginale’. Ebbene, secondo Dandolo, alla 43enne romana sarebbe stato poi chiesto di timonare La Talpa, ma sarebbe arrivato un rifiuto, dinamica che avrebbe poi spinto Mediaset a virare su Diletta Leotta (a quanto pare la Blasi ci ha visto lungo e ha intuito che il reality sarebbe stato un flop).

“Il numero uno di Mediaset pare essersi legato al dito il no della Blasi alla proposta di conduzione dell’ultima edizione del reality game La Talpa”, ha scritto il giornalista Dandolo che ha aggiunto: “E c’è di più: Ilary è in procinto di dare un secondo, inatteso benservito a Pier Silvio alla proposta di ritornare al timone dell’Isola dei famosi dopo il flop di Vladimir Luxuria”. Quindi non un gran rifiuto, ma addirittura due. Le presunte frizioni della Blasi con il numero uno dell’azienda avrebbero anche avuto l’effetto collaterale di andare a colpire il legame personale con l’amica Toffanin, con la quale sarebbe passata dall’avere rapporti ottimi, all’avere “rapporti tiepidini”.

La 43enne capitolina, in questa fase della sua vita, preferirebbe dedicarsi al secondo capitolo di “Unica” (Netflix) e a varie collaborazioni pubblicitarie. Non che non voglia più fare tv, ma pare che vorrebbe tornare in onda soltanto con un progetto in cui crede fermamente. Come poc’anzi accennato, il giornalista Dandolo già lo scorso agosto aveva sostenuto che i rapporti tra Blasi e Toffanin si erano raffreddati. Sempre per il medesimo motivo: attriti professionali tra l’ex moglie di Totti e i vertici Mediaset.

Ilary, sulla questione, non dice una parola. Quel che è certo è che nel giro di un anno e mezzo è passata dall’essere una delle colonne di Canale5 al non condurre quasi più nulla. Insomma, sembra proprio che l’idillio professionale con Mediaset si sia incrinato parecchio.