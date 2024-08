Ilary Blasi e Toffanin, mondo sotterraneo Mediaset: amicizia finita?

Indiscrezione alquanto curiosa quella lanciata dal giornalista Alberto Dandolo sul magazine Oggi. L’esperto di gossip e retroscena televisivi scrive che sul rapporto umano tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin sarebbe calato il gelo. Le due conduttrici in forza a Mediaset condividono un’amicizia lunga anni. Entrambe sono sbocciate in tv con Passaparola, nel lontano 2000. All’epoca erano le ‘Letterine’ di Gerry Scotti. Ne è passata di acqua sotto i ponti, con la romana e la veneta che hanno saputo poi imporsi come presentatrici di punta dell’ammiraglia del Biscione, continuando a frequentarsi e sostenersi a vicenda. Ora, invece, qualcosa si sarebbe rotto. Si mormora che a innescare i pruriti siano state le scelte recenti di Pier Silvio Berlusconi, compagno della ‘Toffa’ nonché amministratore delegato di Mediaset.

“Gira voce che il longevo rapporto d’amicizia con Silvia Toffanin si sia raffreddato, e non poco”, ha riferito Alberto Dandolo nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi del settimanale Oggi. Ma che cosa avrebbe provocato lo strappo tra i due volti familiari al pubblico di Canale Cinque? A quanto pare le decisioni di Pier Silvio in merito al futuro di Ilary avrebbero innescato un raffreddamento anche del legame tra le due donne.

Pier Silvio Berlusconi e il dente avvelenato…

Come è noto, negli ultimi due anni, l’amministratore delegato del Biscione ha via via tolto spazio all’ex moglie di Francesco Totti. Prima l’ha levata da L’Isola dei Famosi, affidando il reality show dei naufraghi a Vladimir Luxuria (una scelta tutt’altro che azzeccata). Poi ha dato una sorta di ‘contentino’ alla romana, piazzandola in estate a Battiti Live ma senza designarla per alcun programma in vista della stagione 2024/2025. Si era sussurrato che avrebbe condotto la nuova edizione de La Talpa, invece alla fine quel posto è stato occupato da Diletta Leotta.

Ci si chiede perché la Blasi sia stata messa fuori dai giochi in modo così repentino. Anche qui arriva in aiuto un’altra indiscrezione, mai confermata ma nemmeno mai smentita: Berlusconi non avrebbe perdonato a Ilary il fatto di aver dato l’esclusiva a Netflix di ‘Unica’. Si mormora che l’ad Mediaset abbia il dente avvelenato perché avrebbe fatto il seguente ragionamento: noi ti abbiamo cresciuta e fatto diventare ciò che sei e tu ti sei venduta l’esclusiva agli americani? Una serie di situazioni che inevitabilmente avrebbe anche finito per incrinare l’amicizia della capitolina e di Silvia Toffanin.