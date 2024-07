Incubo La Talpa, fuggi fuggi dei concorrenti: Ventola dà forfait

A 16 anni di distanza dall’ultima messa in onda del famoso reality La Talpa, la showgirl e neomamma Diletta Leotta è pronta ad accendere i motori e a condurre l’edizione del 2024, in partenza verso fine anno. Il cast del programma è stato in parte reso noto in questi giorni. Sono previsti diversi volti dello spettacolo, già noti e e visti in celebri reality del passato. Tra questi: Jo Squillo, Gilles Rocca, Marina La Rosa, Alessandro Egger.

Si è parlato nei gironi scorsi anche di due ex protagonisti di Amici, Veronica Peparini e Andreas Muller e anche dell’ex velina Ludovica Frasca. Giravano voci anche su Marco Berry, Elisa di Francisca, Lucilla Agosti e Orian Ichaki.

Addio di Ventola a La Talpa, cosa c’è dietro

Tra i nomi di questi famosi vip, risultava nella lista anche il famoso calciatore Nicola Ventola. Stando però al prezioso sito di Davide Maggio, l’ex attaccante italiano avrebbe fatto un passo indietro rispetto all’intenzione di partecipare al programma, parrebbe per motivi lavorativi.

Vicino a Ventola però, ci sarebbero anche altri ingaggi che avrebbero voltato le spalle alla possibilità di partecipare al programma come già annunciato:

La talpa ha dei problemi di arruolamento. Il cast già annunciato potrebbe vedere un rimescolamento a seguito del dietrofront di 3/4 concorrenti. Uno di questi ve l’avevamo annunciato proprio noi: Nicola Ventola. L’ex calciatore avrebbe deciso di fare un passo indietro malgrado fosse allettato dall’idea di cimentarsi col reality game di Canale5.

Di certo il riavvio de La Talpa non parte sotto i migliori auspici. Forse i potenziali protagonisti temono che il reality sia un flop annunciato e stanno mettendo le mani avanti?

La carriera di Nicola Ventola

Nicola Ventola è un ex calciatore italiano, noto per la sua carriera come attaccante. Ha iniziato con il Bari nel 1994. Nel 1998 si è trasferito all’Inter, dove ha giocato fino al 2005, con alcune parentesi in prestito a Bologna, Atalanta e Siena. Successivamente ha avuto esperienze anche in Inghilterra, con la squadra Crystal Palace.

Conclusa la carriera calcistica nel 2011 con il Novara, Ventola si è dedicato alla televisione e ai media. È diventato un volto noto in programmi sportivi e talk show, collaborando con canali come Sky Sport e partecipando a trasmissioni come Quelli che il calcio. La sua transizione ad opinionista televisivo è stata apprezzata per la sua competenza e simpatia.

Al punto che, una volta lasciata la Bobo Tv di Christian Vieri, l’ex bomber del calcio si è impegnato con Viva el futbol, un format calcistico in onda sul web che lo vede protagonista assieme a Lele Adani e Antonio Cassano. Nonostante l’impegno però, la stessa Fremantle era comunque disposta a garantire, durante il periodo di riprese de La Talpa, previsto a fine agosto, il collegamento diretto di Ventola con Cassano e Adani.

Non è comunque la prima volta che Nicola Ventola sembra essere un papabile concorrente per reality. Il suo nome è stato associato in passato anche al GF Vip e a L’isola dei famosi.