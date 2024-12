Ilary Blasi fiume: ritorno con Totti, spasimanti noti, figura da boomer

Ilary Blasi è un vulcano. La separazione da Francesco Totti con tanto di corna pubbliche al seguito non l’ha abbattuta. Certo ha trascorso un periodo tutt’altro che roseo, ma non si è lasciata spezzare. Anzi è tornata a vivere più di prima. Questione di indole, di carattere, di filosofia di vita. Preferisce guardare al presente e al futuro, non crogiolarsi nel dolore del passato. In una lunga e intima intervista rilasciata al magazine Grazia ha parlato a ruota libera di “Ilary”, la seconda serie targata Netflix che la vede protagonista per cinque puntate a partire dal 9 gennaio. Stavolta il focus non sarà la separazione dall’ex marito, argomento sviscerato in “Unica“, bensì ciò che è accaduto dopo il crac matrimoniale.

Ilary Blasi e la “condivisione” di Totti con tutti: stoccata all’ex marito

A 43 anni la Blasi si è ritrovata a vivere una vita che mai avrebbe creduto di dover affrontare. Gestione dei figli da mamma separata, un nuovo fidanzato (l’imprenditore tedesco Bastian Muller) arrivato quasi per caso (ma non per questo non amato), un cambio significativo di abitudini e tanto altro.

Un assaggio della prima puntata di “Ilary”? La Blasi che inevitabilmente torna sul suo matrimonio fallito: “Non sono mai stata gelosa. Ho sposato Francesco e ho sposato il capitano della Roma. L’ho sempre condiviso con tutti, ora ho scoperto anche in altri sensi”. Stoccata affilata, in riferimento alla scoperta della relazione che l’ex calciatore ha iniziato con Noemi Bocchi quando le nozze non erano ancora evaporate.

Ritorno di fiamma? “Impossibile”

Nonostante stia battagliando con Totti in tribunale, c’è chi continua a sostenere che prima o poi ci sarà un ritorno di fiamma. “Nel cuore della gente c’è la speranza che un giorno io e lui torneremo insieme. La trovo tenera come cosa. Ma non è possibile questo. E non è neanche rispettoso nei confronti delle persone che sono al nostro fianco”, ha chiosato la conduttrice, rompendo il sogno di coloro che sperano in una ricucitura sentimentale.

Quasi tutti i giorni sia lei sia Totti finiscono sui giornali. Se non sono quelli di cronaca rosa, sono quotidiani che danno notizie sulle loro vicende legali. “Mi faccio scivolare tutto addosso – ha sottolineato -. La nostra relazione è iniziata mediaticamente ed è finita allo stesso modo. Sarei stata scema a pensare che potevamo tenere tra noi certi argomenti. Fa parte del gioco, anche quando ci sono notizie che non rispondono al vero, le metto in conto”.

La Blasi è donna assennata e ‘fredda’, non incline a sparate. Quando parla di Totti non lo fa con rancore, anche perché non scorda che con l’ex marito ha anche trascorso tanti bei momenti e molte esperienze memorabili: “Il passato non si cancella e sarebbe un peccato farlo, è stato bellissimo, ho ricordi emozionanti, ogni tanto riaffiorano dei flash. Ma non vivo il passato, vivo il qui e ora, e sono proiettata nel futuro. Non mi crogiolo nel dolore. Sono più curiosa di affrontare quello che sarà. Anche perché il passato non potrebbe mai più essere come prima, quindi che senso ha?“.

Ilary: “Io madre separata, non è cambiato un granché”

Oggi è una madre separata e, ovviamente, ha dovuto trovare un nuovo equilibrio. Ma nemmeno troppo, visto che ha spiegato che per i figli ha quasi sempre deciso lei e non Totti, spesso assente per questioni professionali. “Impari ad avvisare, per rendere partecipe l’altro. Ma ho sempre fatto da sola, contato sulle mie forze, deciso io per i ragazzi. Lui (Totti, ndr) per lavoro era spesso assente”, ha rivelato, assestando un’altra stilettata all’ex calciatore.

E ancora: “Quindi non è variato molto, non ho sentito il peso di una nuova situazione. Abbiamo dei giorni con i ragazzi che sono di prassi, ma vivono tutti quanti da me, i più grandi hanno la loro macchinetta e non è che proprio rispettino orari e regole. Insomma, è tutto come prima”.

L’incontro con Bastian Muller e la figura da boomer

Nella nuova serie Netflix si vedrà anche Bastian Muller, tenebroso imprenditore tedesco al quale Ilary si è legata dopo la fine della love story con Totti. Quando “Grazia” le ha chiesto i dettagli del corteggiamento con l’uomo d’affari, è emerso un racconto assai interessante, con la Blasi che ha pure fatto una figura da boomer quando ha visto Bastian la prima volta.

Chi dei due ha fatto il passo determinante? “Lui. lo a tutto pensavo tranne che a trovare il fidanzato, ero sola da quattro mesi. Eravamo nella lounge di una compagnia aerea, stavamo aspettando di imbarcarci. Io per tornare a Roma e lui in Germania. Non mi aveva mai vista prima e non sapeva chi fossi, per fortuna. Mi ha attesa fuori dalla toilette, si è presentato e poi invece di chiedermi il numero mi ha chiesto quale fosse il mio profilo Instagram”.

E poi? La conduttrice, colpita da Muller, le ha dato l’ok per contattarla su Instagram . Peccato che non gli ha chiesto il suo contatto. Ci hanno pensato sua sorella e una sua amica a mettere una pezza alla faccenda: “Essendo una boomer, gliel’ho dato ma non ho chiesto il suo. Quando ho raggiunto mia sorella e la mia amica Francesca, che avevano visto tutto, sono state loro a insistere perché corressi a chiederglielo prima del suo imbarco: “Vai o non lo ritroverai mai più” dicevano. Ho troppi follower, non avrei visto la sua richiesta. È così che ci siamo collegati”.

Dopo la separazione si presume che alla Blasi non le siano mancati corteggiatori, anche del mondo della tv e dello spettacolo. Giusto? “Sì, ma non creda chissà quanti. Ero una donna pericolosa da frequentare. Fotografi e giornali mi aspettavano al varco, quindi non incontravo nessuno”.