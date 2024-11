Ilary Blasi, ecco il trailer della nuova serie: frecciatine a go-go

Ci siamo: è finalmente disponibile il primo trailer della nuova serie dedicata a Ilary Blasi, in arrivo su Netflix il prossimo 9 gennaio 2025. Dopo il grande successo di Unica, il docu-film in cui la conduttrice ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, questa volta l’ex letterina si prepara a sorprendere il pubblico con una serie Tv che porta il suo nome: Ilary. Lo show, composto da cinque episodi, offrirà uno sguardo intimo e inedito sulla nota presentatrice, raccontando il nuovo capitolo della sua vita tra viaggi, riflessioni personali e pillole di quotidianità. Insomma, una Blasi come non si è mai vista prima.

I rumors si erano già diffusi tempo fa, quando Ilary era stata paparazzata sul set durante le riprese. Ora, la conduttrice volta pagina e lascia definitivamente alle spalle il capitolo del matrimonio con Totti (con cui però è ancora in causa), portando il pubblico a scoprire il suo mondo. Nella serie ci sarà anche spazio per il suo nuovo compagno, Bastian Muller, che si metterà a nudo raccontando la loro storia d’amore, a partire dal primo incontro. Presenti anche le amiche di sempre, mentre Gabriele Parpiglia ha anticipato che non appariranno i figli – Cristian, Chanel e Isabel – in quanto il padre non avrebbe dato il consenso.

Nel trailer rilasciato dal profilo ufficiale di Netflix, Ilary Blasi è protagonista di un dialogo con una cartomante, un chiaro rimando al docu-film “Unica“, dove aveva rivelato di affidarsi spesso alla lettura delle carte. “Sei giunta alla fine di un ciclo e stai per iniziare una nuova fase della tua vita”, le annuncia la cartomante. Con la sua inconfondibile ironia, Ilary risponde: “E vabbè, questa era facile, lo sanno pure i sampietrini”.

La donna definisce poi questa serie come una “rottura rispetto al passato”, promettendo di stupire in modo assoluto il pubblico. Ma, la cartomante si è lasciata andare anche ad una riflessione più profonda: “Emergerà anche la tua difficoltà ad entrare in contatto con gli altri”. A chiudere lo sketch è una battuta tagliente di Ilary, che ha detto: “Le carte sono le sue, ma quando la seduta inizia e finisce lo decido io”.

Una frase che richiama chiaramente la sua celebre risposta a Fabrizio Corona durante una puntata del Grande Fratello Vip nel 2018, quando, dopo ben 13 anni, gli rinfacciò lo scoop sul presunto tradimento di Totti con Flavia Vento, lanciato mentre lei era incinta del suo primo figlio, Cristian. Un momento iconico, ormai diventato storia della televisione. A questo punto, non resta che attendere il 9 gennaio del 2025 per vedere le cinque puntata della serie “Ilary“, in uscita sempre su Netflix.