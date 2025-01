Chiara Ferragni rompe il silenzio: “Io incinta? Ora parlo io, la verità”

Chiara Ferragni rompe il silenzio sulle voci di una sua presunta gravidanza. L’influencer cremonese, che da settimane ha allacciato una love story con Giovanni Tronchetti Provera, è finita per essere chiacchieratissima dal gossip del Bel Paese dopo che il magazine Oggi ha pubblicato delle sue foto mentre si trovava nella clinica ostetrica Mangiagalli di Milano, la stessa struttura in cui ha partorito la seconda figlia Vittoria. Il settimanale ha riferito di una visita durata oltre un’ora, mettendo in circolo l’indiscrezione relativa al fatto che l’ex moglie di Fedez potesse essere incinta. Ebbene, la diretta interessata, lungo la giornata di domenica 12 gennaio, attraverso una nota scritta di suo pugno e consegnata a Dagospia, ha smentito di essere in dolce attesa. Dunque non c’è alcun bebè in arrivo con Provera.

“Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao, Chiara Ferragni”. Così l’imprenditrice digitale nello stringato comunicato spedito a Dagospia. Da quando hanno cominciato a diffondersi le indiscrezioni sulla gravidanza, è la prima volta che l’influencer le commenta. Prima e ultima, viene da dire visto che non c’è alcuna dolce attesa in vista. Nel frattempo la Ferragni continua ad essere ultra chiacchierata dalla cronaca rosa del Bel Paese. Un po’ per i suoi affari di cuore (ormai fa coppia fissa con il già citato Giovanni), un po’ per alcune sue discutibili mosse social recenti.

Chiara Ferragni e le foto “rubate”: bufera

Sull’influencer si è scatenata una raffica di critiche dopo che si è scoperto che alcune foto da lei pubblicate sui social sono state “rubate” da altri profili. Ferragni si è giustifica dicendo di non aver fatto nulla di male e di aver preso semplicemente gli scatti in questione perché ritenuti da lei stessa fonte di ispirazione. Peccato che in pochissimi credano a questa versione.

Molti infatti nutrono il sospetto che l’influencer abbia tentato di far passare come proprie tali fotografie. C’è dell’altro: una content creator a cui è stata presa un’immagine ha spiegato di non aver ricevuto alcuna richiesta dalla Ferragni e che questa, solo dopo che le è stata fatta esplicita richiesta, ha almeno aggiunto il tag al profilo originale dello scatto. Che frittata!