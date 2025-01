Chiara Ferragni incinta? “Un’ora dall’ostetrica”, parla chi la conosce

Tornano a farsi tambureggianti le voci relative a una presunta gravidanza di Chiara Ferragni. A rilanciarle è il magazine Oggi, forte delle paparazzate dell’influencer sorpresa a entrare nella nota clinica ostetrica Mangiagalli di Milano, la stessa in cui il 23 marzo 2021 è venuta alla luce la sua secondogenita, Vittoria. Secondo quanto appreso dal settimanale, l‘ex moglie di Fedez è rimasta nella struttura per oltre un’ora dopo essere arrivata con le sue guardie del corpo. Va da sé che non c’è nemmeno bisogno di sottolineare chi sarebbe il padre, laddove le indiscrezioni relative alla dolce attesa dovessero trovare conferma. Naturalmente si sta parlando di Giovanni Tronchetti Provera, il manager con cui la Ferragni fa coppia fissa da qualche mese e di cui è innamoratissima, come da lei stessa lasciato intendere in diverse occasioni.

Sempre il magazine Oggi riferisce inoltre che persone molto vicine all’imprenditrice digitale cremonese assicurano che la storia con il rampollo è roba serissima e che non sarebbe un mistero che i due piccioncini vorrebbero mettere su famiglia. Chi è della stessa idea è Fabrizio Corona che, in tempi non sospetti, ha addirittura lanciato una delle sue profezie, assicurando che la Ferragni, nella prima metà del 2025, annuncerà la dolce attesa. Sussurri e spifferi che per il momento rimangono tali. La notizia più curiosa resta quella della visita di oltre un’ora al Mangiagalli. Perché l’influencer si è recata nella clinica ostetrica? Una risposta certa al momento non c’è, ma non è appunto da escludere che possa esserci in corso una gravidanza.

Nel frattempo Fedez si sollazza a Saint Barth con gli amici e su TikTok pubblica video dai toni vittimistici, ricordando che nel 2022 gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas, che nel 2023 ha avuto problemi con gli psicofarmaci e che nel 2024 ha dovuto affrontare il divorzio.

Poi ha scherzato su ciò che potrebbe accadergli nel 2025, immaginandosi che potrebbe essere protagonista di una “rissa a Sanremo”, di un “litigio con Silvio” (il suo cane), di un “matrimonio con Rovazzi”, di farsela sotto all’Ariston, di vedere arrestata sua nonna, di una denuncia del suo avvocato, di un dissing con Gerry Scotti e di un innamoramento di una donna che non lo ama. Una boutade, però, su quest’ultima opzione il rapper ha fatto apparire una spunta. Chi è colei che non lo ricambia? L’ennesima mossa per fare hype oppure c’è qualcosa di vero?