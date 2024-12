Fedez, ultimi anni disastrosi: riferimenti all’ex moglie e a Selvaggia

Non si può certo dire che per il rapper di Rozzano gli ultimi anni siano stati facili e ricchi di avvenimenti positivi. Come ricordato anche da lui stesso nelle stories pubblicate poco fa sul suo profilo Instagram, ultimamente Fedez ha dovuto affrontare molte sfide e difficoltà, sia dal punto di vista della salute, che da un punto di vista famigliare e personale. L’anno che sta per concludersi infatti, tra le tante cose, ha visto il rapper e l’ex moglie, Chiara Ferragni, dividersi tra il celebre Pandoro gate e la loro separazione. Dopo tanta negatività il rapper spera in un nuovo anno più fortunato, anche se al momento la sua certezza per il futuro è una sola: ecco quale.

Anni difficili per Fedez

Fedez attualmente si trova in vacanza a Saint Barth, nota isola caraibica nella quale il rapper ha trascorso le feste natalizie e si appresta a passare anche il Capodanno. I primi giorni di gennaio poi, dovrebbero raggiungerlo i suoi due figli, Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni. A proposito del divorzio dalla nota influencer, come anticipato, poche ore fa il rapper ha voluto condividere sul suo profilo Instagram alcune stories per ricordare a tutti quanto siano stati difficili gli ultimi anni.

“Allora ragazzi, 2022 cancro al pancreas, 2023 problemi con gli psicofarmaci e 2024 un fantastico divorzio“, ha iniziato il rapper di Rozzano, elencando ai suoi followers tutte le avversità che ha dovuto affrontare ultimamente.

Poi, con un fare volutamente provocatorio, Fedez ha proseguito ammettendo di non avere idea di cosa potrà succedergli nel 2025, ma di avere una sola certezza che riguarda una delle giornaliste più famose d’Italia: “Io non so che cosa mi aspetterà nel 2025 ma so che c’è una sola certezza nella mia vita, che Selvaggia Lucarelli sarà sempre al mio fianco”.

Insomma, come affermato poc’anzi, si è trattato di una story dal tono volutamente e palesemente provocatorio, non tanto nei confronti dell’ex moglie, quanto in quelli della giornalista. Una provocazione alla quale, nel momento in cui viene pubblicato il presente articolo, Selvaggia non ha ancora risposto. D’altronde, conoscendo ormai la sua personalità, sarebbe stato strano per il rapper concludere l’anno senza far parlare ancora una volta di sé.

Inoltre, è ormai risaputo che i rapporti tra il rapper e la Lucarelli siano tutt’altro che idilliaci: non si contano nemmeno più le occasioni nelle quali i due si sono scontrati. La più eclatante però è stata, senza ombra di dubbio, la vicenda del Pandoro Balocco: polverone che proprio la Lucarelli aveva tirato su e che ha finito per travolgere non sono la Ferragni ma anche Fedez e il loro matrimonio.