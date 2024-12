Fedez, vacanze di Natale lontano dai figli? Ipotesi grane con Chiara

Il Natale si avvicina sempre di più: mancano ormai pochissimi giorni al 25 dicembre, giorno che, da sempre, viene dedicato a passare del tempo con la propria famiglia. Questo è il primo Natale che Fedez e Chiara Ferragni trascorrono da separati e in molti tra i fans degli ex Ferragnez erano curiosi di vedere come si sarebbero organizzati per far pesare il meno possibile questa situazione, a dir poco delicata, ai loro due figli, Leone e Vittoria.

A quanto pare però, stando alle ultime stories pubblicate su Instagram dai due ex coniugi, questo sarà anche il primo Natale che il rapper passerà lontano dai figli che, mentre lui è volato a S. Barth, si trovano in montagna insieme alla mamma e a tutta la famiglia di Chiara. Come avrà preso la notizia Fedez? Sarà proprio questo il famoso “problema relazionale” al quale si è riferito parlando del suo atteggiamento sul palco di Sarà Sanremo? Queste sono solo alcune delle domande che, nelle ultime ore, hanno iniziato a frullare in testa ai followers del rapper di Rozzano.

Fedez vola a S. Barth: il primo Natale senza i figli

Come anticipato, tra ieri sera e questa mattina, il rapper ha condiviso alcune stories sul suo profilo di Instagram, nelle quali ha fatto sapere ai suoi fans di essere in procinto di partire per Saint Barth. Dato il tempismo è plausibile pensare che Fedez trascorrerà proprio lì le sue vacanze di Natale. Una decisione che molti dei suoi followers hanno reputato strana dal momento che, fino a pochi giorni fa, Fedez sembrava avere tutte le intenzioni di trascorrere le festività passando del tempo con i suoi due figli, Leone e Vittoria.

Qualche settimana fa infatti, il rapper aveva condiviso con i suoi followers uno degli acquisti che aveva fatto per la sua nuova casa proprio in vista del Natale, da passare con i suoi bambini: un particolare albero di Natale ispirato al Grinch. Ma non è finita qui perché il rapper, proprio nella giornata di ieri, ha anche postato nel feed alcuni scatti del suo appartamento di Milano, nei quali si vedevano altre decorazioni natalizie, sempre in stile Grinch, sparse per tutta la casa. Insomma, tutto sembrava essere pronto per festeggiare il primo “Natale alternativo”, per usare le sue parole, di Fedez.

Qualcosa però deve essere andato storto perché il rapper ha deciso di volare via dall’Italia. O almeno così sembra. Dato il silenzio di Fedez sull’argomento, in molti hanno iniziato a chiedersi se fosse stato tutto programmato da tempo o se si sia davvero trattato di una decisione dell’ultimo minuto. Nel frattempo, come anticipato, i bambini sono rimasti insieme a mamma Chiara, che li ha portati, come da tradizione, in montagna insieme a tutta la sua famiglia.

Indizi social di Fedez e Chiara

In queste ore i fans del rapper e dell’influencer stanno cercando di capirci qualcosa in più su questa spinosa vicenda e hanno iniziato a interpretare i significati nascosti delle stories postate nelle ultime ore dagli ex Ferragnez. Primo tra tutti Fedez, che proprio ieri sera ha ricondiviso un estratto di un suo vecchio videoclip, accompagnato dalla frase: “Babbo Natale mi ha detto che i tuoi genitori non esistono“. Si tratta del titolo originale della canzone oggetto del video, ma i followers del rapper ci hanno letto un significato nascosto, una sorta di messaggio tra le righe.

Infine, Chiara, circa 20 ore fa, tra una fotografia che la ritrae in montagna e l’altra, ha pubblicato lo screen di una conversazione su whatsapp che riportava una citazione: “Non affannarti a cercare di farti comprendere da chiunque, solo chi ha un’anima uguale alla tua ti comprenderà“.

Insomma, il mistero si infittisce. Saranno tutte frecciatine social? Va specificato che, almeno per il momento, si tratta solamente di ipotesi messe in piedi dagli utenti dei social e che nulla è ancora stato confermato dai diretti interessati che, con tutta probabilità, per tutelare i figli, decideranno di soprassedere sull’argomento come hanno fatto fino a ora.