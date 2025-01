Alessandra Mastronardi, nozze a pezzi: amari retroscena natalizi

La storia di Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino ha (o probabilmente aveva) tutti i contorni di una favola. I due si erano fidanzati in giovane età, poi avevano preso strade differenti. Dopo 17 anni si sono ritrovati e sposati. L’8 luglio 2023 si è celebrato il matrimonio nella chiesa di Santa Sofia, ad Anacapri (NA). Pochi mesi dopo, però, un fulmine a ciel sereno: crisi nera, con l’attrice che ha smesso di indossare la fede nuziale e ha fatto piazza pulita sui social delle foto delle nozze. Lo scorso ottobre pareva essere arrivata un’atra svolta, stavolta positiva: la Mastronardi è stata paparazzata dal magazine Oggi tra le vie di Roma intenta a ridere e scherzare con degli amici. E, magia, riecco la fede nuziale al dito, gesto che ha spinto a credere che la crisi coniugale fosse stata superata in modo brillante. Si arriva ai giorni nostri…

Il portale esperto di retroscena gossippari VeryInutilPeople, tra le storie Instagram del suo account, ha riferito di essere entrato in contatto con una fonte che gli ha assicurato di conoscere bene la situazione matrimoniale dell’attrice campana e del dentista, sostenendo che marito e moglie non hanno trascorso assieme le feste di Natale. La medesima fonte ha aggiunto che la Mastronardi non ha passato le vacanze con un altro uomo. Altrimenti detto, pare che il matrimonio non sia più in piedi ma che, almeno per quel che riguarda l’interprete 38enne, non ci siano altre relazioni in corso. Nulla invece è stato rivelato sulle faccende private di Sannino, da sempre ultra riservato.

Il matrimonio lampo di Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

Opportuno sottolineare che da quando hanno iniziato a circolare voci sulla fine lampo del matrimonio, ossia da diversi mesi a questa parte, né la Mastronardi né Sannino hanno commentato in alcun modo le indiscrezioni sul loro conto. Nessuna conferma della crisi, ma nemmeno alcuna smentita. Ci sono pochi dubbi sul fatto che qualcosa nella relazione non abbia funzionato. Levarsi la fede e fare piazza pulita delle foto nuziali sui social sono gesti inequivocabili che si possono interpretare soltanto in un modo: matrimonio andato a pezzi.